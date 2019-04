Klagenfurt (ots) - Die touristische Vertriebslösung Peaksolution® von Alturos

Destinations nimmt einen strategischen Wechsel von Magento zu Intershop vor.



Mit Peaksolution® digitalisieren bereits zahlreiche Kunden - wie die BLS, die

Rhätische Bahn, die Jungfraubahnen, die Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat

Bahn und auch Destinationen wie das Zillertal in Österreich, die Jungfrau-Region

im Berner Oberland und die Matterhorn Region AG im Wallis - touristische

Dienstleistungen und vertreiben diese im One-Stop-Shop. Bahntickets,

Unterkünfte, Skikurse, Karten für Veranstaltungen, Parkplätze, Abenteuerpackages

und vieles mehr: durch den Einsatz von Peaksolution® eröffnen sich neue

Möglichkeiten im Vertrieb und die Wertschöpfung der Destination wird gesteigert.



Nach einer sehr genauen Due-Diligence Prüfung hat Alturos Destinations sich nun

entschieden ein Replatforming von Magento zu Intershop vorzunehmen. Intershop

bietet klare Vorteile für das strategische Wachstum von Peaksolution®, unter

anderem mit seinem reichen Portfolio an B2B-Funktionalitäten und einer

intuitiven Admin-Oberfläche, welche die Arbeit selbst mit großen

Produktportfolios erleichtert. Mit Intershop hebt Alturos Destinations

Professionalisierung auf die nächste Stufe - die Enterprise Lösung garantiert

mit den Partnerfirmen im Hintergrund höchste Funktionalität sowie Performance

und Stabilität.



Herwig Probst, COO von Alturos Destinations: "Durch die geplante Umstellung von

Peaksolution® auf die Plattform Intershop erwarten wir uns noch mehr Power und

haben damit die Möglichkeit unseren bestehenden und zukünftigen Kunden noch mehr

Zuverlässigkeit und Professionalität bieten zu können. Schneller, sicherer und

zukunftsorientiert - das ist die Devise. Wir freuen uns auf die enge

Zusammenarbeit mit Intershop."



Gilberto Loacker, Verwaltungsratspräsident von Alturos Destinations: "Die

Konkurrenzsituation im Tourismus sowie der Anspruch des modernen Gastes

erfordern eine lückenlose und einfache digitale Buchbarkeit aller touristischen

Angebote und Infrastrukturen. Mit unserem Partner Intershop werden wir die

nächste Generation skalierbarer E-Commerce Lösungen für den Tourismus

entwickeln."



Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender von Intershop: "Der internationale

Wettbewerb im Tourismus erfordert ein Höchstmaß an digitaler Kommunikation und

Buchbarkeit. Das digitale Buchungsvolumen steigt rapide und erfordert

skalierbare und robuste E-Commerce Lösungen. Es freut uns, dass Intershop dieses

Wachstum bei Alturos Destinations zukünftig unterstützen wird."



Factbox Alturos Destinations



Alturos Destinations ist ein internationaler Key Player, welcher mit seinen

Lösungen für eine perfekte Planung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien

im Tourismus sorgt.



Mit Skiline®, der größten Wintersport-Community der Welt, ist Alturos

Destinations Marktführer im Bereich des digitalen Entertainments im Wintersport.

Mit Skiline® lassen sich emotionale Erlebnisse inszenieren, wobei sich die Gäste

aufgrund der spektakulären Bilder noch lange an ihren Aufenthalt erinnern. Mit

EMMA bietet Alturos Destinations eine voll integrierte Plattform zur

individuellen digitalen Gästekommunikation an. Mit persönlichem und digitalem

Content eröffnen sich viele neue Möglichkeiten im Marketing.



Alturos Destinations hat sich mit Peaksolution® dem digitalen Vertrieb von

Dienstleistungen über einen One-Stop-Shop im Internet verschrieben und nimmt

damit die Führungsrolle im Bereich des touristischen E-Commerce alpiner Regionen

ein.



Kontakt:

Alturos Destinations

Christian Mairitsch

christian.mairitsch@alturos.com

+43 463 249445-265

http://www.alturos.com