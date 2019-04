Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts018/04.04.2019/12:20) - Seit 1. März ist Roland Marro die Funktion des Business Area Managers für den Bereich Public & Transport bei der bbv Software Services AG tätig. Er löst Nobert Fahrni ab, der nach 11 Jahren bei bbv eine neue berufliche Herausforderung sucht. Vor dem Wechsel zu bbv war Roland Marro CEO der COCUS Schweiz AG, einem Beratungsunternehmen für Lösungen in den Bereichen IoT, Blockchain, Data Analytics und Cyber Security. Philipp Kronenberg, CEO der bbv Software Services AG, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Roland Marro: "Durch seine erfolgreiche Tätigkeit in verschiedenen Führungspositionen verfügt Roland über ein sehr breites Netzwerk", so Kronenberg, "Für unsere Kunden sind Rolands langjährige Erfahrungen mit Transformationsprojekten mit erfolgreicher Umsetzung ein grosser Pluspunkt. Er kann unsere Kunden aktiv in allen Themen der digitalen Transformation beraten und begleiten. Seine ausgeprägte Business-Orientierung mit analytischen Fähigkeiten und vernetztem Denken entspricht dabei ganz der Kultur der bbv." Roland Marro bringt profunde Markt- und Führungskenntnisse mit, die er in seinen verschiedenen Führungsrollen bei Transformations-, Reorganisations-, Change-Management- und IT-Projekten erworben hat. Mit den vielfältigen Herausforderungen der digitalen Transformation ist er bestens vertraut. Vor seinem Wechsel zu bbv war er CEO der COCUS Schweiz AG, davor Head of Sales & Business Development, Head of IT Services und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Bedag Informatik AG. Seine vorherigen beruflichen Stationen waren verschiedene Führungspositionen bei der Finanzdirektion des Kantons Freiburg als CIO, bei Swisscom, beim VBS und bei IBM. bbv Software Services AG ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der Realisierung ihrer Visionen und Projekte berät und unterstützt. bbv begleitet ihre Kunden bei der digitalen Transformation in Themen wie UX/UCD, Mobile Computing Internet of Things und Cloud oder Industrie 4.0 mit individuellen Softwarelösungen und steht mit ihrer Technologie-, Methoden- und Best-Shoring-Expertise in allen Bereichen der Softwareentwicklung zur Seite. (Ende) Aussender: bbv Software Services AG Ansprechpartner: Larissa Seeburger, Marketing & Kommunikation Tel.: +41 41 429 01 11 E-Mail: larissa.seeburger@bbv.ch Website: www.bbv.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190404018

