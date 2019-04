Die Dänen sollen ihrer Regierung sagen, welche Punkte ihrer Meinung nach ein neues Klimagesetz beinhalten sollte. Energie- und Klimaminister Lars Christian Lilleholt lud seine Mitbürger am Donnerstag dazu ein, Vorschläge und Ideen zur künftigen Klimapolitik und zu einem neuen Gesetz einzureichen. Dies sei seit Donnerstag im Internet und in den nächsten Wochen auch auf zwei Bürgertreffen in der Hafenstadt Vordingborg und in Viborg im Norden Jütlands möglich, erklärte sein Ministerium. Die Vorschläge sollen gesammelt und im Herbst genauer präsentiert werden.

Mehr als 67 000 Dänen haben bislang einen Bürgervorschlag von grünen Organisationen zu einem neuen Klimagesetz unterzeichnet. In dem Gesetz soll es vor allem um nationale Klimaziele und eine Einhaltung der Vorgaben des Pariser Weltklimaabkommens gehen. Das derzeitige dänische Klimagesetz ist 2014 von der Vorgängerregierung beschlossen worden - ein Jahr vor der Weltklimakonferenz von Paris.

Wie in Deutschland und zahlreichen anderen Ländern protestieren in Dänemark Schüler immer freitags für ein stärkeres Engagement ihrer Regierung für das Klima. Dabei wird immer wieder auch ein starkes und umfassendes Klimagesetz gefordert. Die Klimaproteste sind nach dem Vorbild der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg entstanden./trs/DP/zb

