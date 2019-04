Noch immer sind es spannende Handelstage, die die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) durchlebt. Nachdem sich der Fokus vom ehemals strittigen Singapur-Geschäft nun eher in Richtung Indien verschiebt, ist die inzwischen eingetretene Erholung aus Sicht des Aktienkurses zumindest wieder etwas verpufft. Einer, der nach wie vor an Wirecard glaubt und als größerer Investor auch maßgeblich an dem innovativen Zahlungsdienstleister beteiligt ist, ist nach wie vor Wirecard-Chef Markus Braun. In einem spannenden ...

