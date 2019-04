New York (www.anleihencheck.de) - Die positiven Entwicklungen im ersten Quartal 2019 an den Aktienmärkten zeichnen, im Vergleich zu den Anleihemärkten, ein ganz anderes Bild der Weltkonjunktur, so die Experten von Neuberger Berman.Während beispielsweise der STOXX 600 um elf Prozent zugelegt habe, sei die Zinstrukturkurve für Anleihen vor wenigen Tagen seit 2007 erstmals wieder invers gewesen. Bei Experten würden nun die Alarmglocken klingeln, denn eine inverse Zinskurve sei oft ein Zeichen für eine Rezession. Sei man also am Anleihemarkt vorsichtig oder verwirrt und am Aktienmarkt zuversichtlich oder selbstgefällig? ...

