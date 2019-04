Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Das makroökonomische Umfeld sei auch im Februar unverändert positiv für den Infrastruktursektor geblieben. So seien die Verlautbarungen der wichtigsten Zentralbanken unverändert von einem akkommodierenden Ton geprägt gewesen, sodass man durchaus auf mittlere Sicht mit einer Fortschreibung der Realzinsen im negativen Bereich ausgehen könne, was positiv für den Sektor sei. In Frankreich entspanne sich das politische Umfeld allmählich, während sich gleichzeitig der Popularitätsverlust der 5-Sterne-Bewegung in Italien zugunsten der Liga fortsetze, die dem Sektor (Versorger, Autobahnen) günstiger gegenüber eingestellt sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...