Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einem Pressebericht über ein mögliches Kaufgebot der Unicredit für die Commerzbank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Ein mögliches Interesse der italienischen Bank sei für den Commerzbank-Aktienkurs positiv, denn damit wäre ein Plan B im Falle eines Scheiterns der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank auf dem Tisch, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Papier der Deutschen Bank indes sei die Nachricht negativ, denn die größte deutsche Bank könnte dadurch unter Druck geraten, schneller als geplant zu handeln. Andernfalls riskiere sie, einem stärkeren Wettbewerber im Heimatmarkt gegenüberzustehen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 04:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 04:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-04-04/13:10

ISIN: DE0005140008