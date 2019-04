Brexit-Finale voraus? Handelskonflikt bald gelöst? Zinsen sinken in China und Indien - bald auch in den USA? Viele Märkte an oder auf neuen Allzeithochs. Und im DAX?



Fragen von Antje Erhard an Christoph Zwermann: Starker Quartalsauftakt - kann man dem Frieden trauen? Wann kommen wo die nächsten Konsolidierungen? Wie surfen EZB und FED durch die Konjunkturwellen?