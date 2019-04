München (ots) - Die Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten dürfen gespannt sein auf viele weitere leidenschaftliche Geschichten aus der Hansestadt Lüneburg und dem oberbayerischen Sternehotel "Fürstenhof". Dem Beschluss der ARD-Fernsehprogrammkonferenz, die erfolgreichen Telenovelas um jeweils zwei Staffeln mit 400 Folgen zu verlängern, fand jetzt die Zustimmung der ARD-Gremien.



Dr. Christoph Hauser, ARD-Koordinator Tages- und Familienprogramm: "Die ARD führt ihre erfolgreichen Serien fort. 'Rote Rosen' und 'Sturm der Liebe' begeistern seit Jahren ein Millionenpublikum - sei es vor dem Fernseher oder online wie in der ARD Mediathek. Mit breitem Rückhalt werden nun weitere Staffeln auf den Weg gebracht. Sie bereichern das Tagesprogramm des Ersten mit gefühlvollen Erzählungen, die immer wieder gesellschaftlich relevante Themen behandeln. Alle Beteiligten arbeiten mit hoher Professionalität an den beiden Telenovelas, um sie auch in Zukunft ansprechend zu gestalten und mitreißend zu erzählen. Dabei steht vor allem eines im Mittelpunkt: gute Unterhaltung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Fans von 'Rote Rosen' und 'Sturm der Liebe' können sich schon jetzt auf die Fortsetzungen freuen."



Für "Rote Rosen" können nun die Folge 3001 bis 3400 bei der Studio Hamburg Serienwerft und für "Sturm der Liebe" die Folgen 3271 bis 3670 bei der Bavaria Fiction in Auftrag gegeben werden. Eine Ausstrahlung von Erstsendungen bis Ende 2021 ist damit gesichert. Morgen laufen übrigens die Episoden 2860 und 3121 der ARD-Nachmittagsserien.



"Rote Rosen" erreichte im ersten Quartal 2019 am frühen Nachmittag durchschnittlich 1,36 Millionen Zuschauer (12,7 % Marktanteil). "Sturm der Liebe" sahen im Anschluss durchschnittlich 1,70 Millionen Zuschauer (13,7 % Marktanteil) im Ersten.



Die Folgen der beiden Telenovelas stehen ab jetzt drei Monate in der ARD Mediathek zur Ansicht bereit.



"Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten. Im Internet unter www.DasErste.de/roterosen



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten. Im Internet unter www.DasErste.de/sturmderliebe



