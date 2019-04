Unterföhring (ots) -



4. April 2019. "Sie werden jeden Tag daran denken. Es wird Sie Ihr Leben lang verfolgen, weil sie jetzt nichts gesagt haben." Mit aufrüttelnden Worten wendet sich Staatsanwältin Jessica Maurer (Sonja Gerhardt) an die Augenzeugen einer blutigen Schlägerei. Diese wurden eingeschüchtert, bedroht, mit dringend benötigtem Geld bestochen. Können sie mit ihrem Gewissen verantworten, dass die Täter nahezu ungestraft davonkommen? Im Drama "Ein ganz normaler Tag" (8. April 2019, 20:15 Uhr), dem dritten Themenfilm der SAT.1-Reihe unter dem Hashtag WirZeigenHaltung, verfolgt der Zuschauer auf beklemmende Art und Weise als Augenzeuge, wie eine Provokation in der Straßenbahn eskaliert. Gezwungenermaßen stellt sich die Frage: "Was würde ich tun?". Eine Situation, die auch Hauptdarstellerin Sonja Gerhardt beim Lesen des Drehbuchs zum Nachdenken gebracht hat: "Meiner Meinung nach greifen viele Menschen einfach deshalb nicht ein, weil sie Angst haben, selbst zum Opfer zu werden. Ich kann das verstehen, ich hätte auch Angst. Was ich aber immer tun würde - und das kann zweifelsohne jeder andere auch tun - ist, die Polizei zu rufen."



Für die WirZeigenHaltung-Reihe, in der SAT.1 im Frühjahr 2019 die Themen K.-o.-Tropfen, Stalking und Zivilcourage in Filmen aufarbeitet, kooperiert der Sender mit der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Unter www.zivile-helden.de/gewalt sowie unter www.aktion-tu-was.de liefert diese Stelle auch Informationen, wie man in einer vergleichbaren Situation zum Film reagieren sollte. Kriminaloberrat Harald Schmidt zur Kooperation mit SAT.1: "Die Polizei informiert vor allem auch Opfer von Straftaten auf ihrer Internetseite www.polizei-beratung.de. Und wir unterstützen alle anderen Bemühungen, die wichtige Informationen an Betroffene vermitteln, so wie die Themenfilme von SAT.1 unter WirZeigenHaltung. [...] Aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger scheuen sich weniger, die Polizei einzuschalten oder in anderen Einrichtungen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist ein wesentlicher Teil des Opferschutzes, der nicht oft genug gefördert werden kann. Opferschutz ist auch das Einstehen für Menschen in Notsituationen - das sehen wir gerade im Themenfilm 'Ein ganz normaler Tag' über Zivilcourage."



Pressestimmen: TV Spielfilm: "Nervenaufreibend, berührend und leider realistisch." TV 14: "Packender Appell, mutig inszeniert." Tilmann P. Gangloff in Blickpunkt Film: "Das sehenswerte SAT.1-Drama [...] ist ein filmisches Plädoyer für mehr Zivilcourage"



SAT.1 zeigt "Ein ganz normaler Tag" am Montag, 8. April 2019, um 20:15 Uhr. Ergänzt wird der Themenabend durch die anschließende Reportage "Ein ganz normaler Tag - wer hilft wirklich, wenn es drauf ankommt?".



