Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cancom nach dem Kapitalmarkttag von 40 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Fokus habe der Bereich der Managed Services für IT-Infrastruktur gestanden, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell für den IT-Dienstleister führte der Experte nun seine Schätzungen für 2021 ein und berücksichtigt zudem eine bessere Berechenbarkeit der Umsatz- und Gewinnentwicklung./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 10:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-04-04/13:28

ISIN: DE0005419105