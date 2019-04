Die Aktie von Medigene hat in dieser Woche wieder ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Auch am Donnerstag kann das Papier ordentlich zulegen. Gegen Mittag notiert der Wert 3,5 Prozent im Plus bei 9,54 Euro. Damit nähert sich die Aktie wieder der insbesondere psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke sowie dem Widerstand in der Form der 200-Tage-Linie, die knapp darüber verläuft. Die Aktie profitiert dabei zum einen vom Rückzug des Leerverkäufers GSA Capital Partners LLP. Dieser hat zuletzt seine Netto-Leerverkaufspositionen kontinuierlich abgebaut auf zuletzt nur noch 0,48 Prozent der Medigene-Aktien.

