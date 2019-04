Euro/US-Dollar am Scheideweg!

Richard Pfadenhauer,

Der Euro/US-Dollar brach in der zweiten März-Hälfte deutlich ein. Katalysatoren waren vor allem schwache Wirtschaftsdaten und die jüngsten Revisionen des erwarteten Wachstums in der Eurozone sowie die Unsicherheiten rund um den Brexit und den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Auch heute schwächelt der Wechselkurs wieder nachdem der Auftragseingang aus der deutschen Industrie schwächer ausgefallen ist als von vielen Experten erwartet. Dennoch sind die Euro-Bullen längst nicht in die Flucht geschlagen. Der bevorstehende Brexit verliert derzeit an Schrecken und die Aussicht auf eine baldige Einigung zwischen den USA und China schürt die Hoffnung, dass die weltweite Konjunktur robust weiter wachsen könnte. Dies gab dem Euro/US-Dollar gestern bereits Schwung nach oben. Eine Schwalbe macht längst noch keinen Sommer. Dennoch lohnt es sich den Wechselkurs in den kommenden Tagen genau im Auge zu behalten. Gute Wirtschaftsdaten sowie eine finale Einigung könnten dem Euro/US-Dollar deutlichen Auftrieb geben. Auch charttechnisch gibt es erste Signale für eine Erholung.

Charttechnischer Ausblick: Euro/US-Dollar



Widerstandsmarken: 1,125/1,128/1,132 USD

Unterstützungsmarken: 1,115/1,122/1,123 USD

Der Euro/USD-Kurs bildete nach der Märzkorrektur im Bereich von 1,12 USD einen Boden und verbesserte sich gestern im Tagesverlauf auf 1,124 USD. Kurzfristig ist der Wechselkurs nun zwischen 1,123 und 1,125 USD eingeklemmt und kämpft mit der 10- und 20-Stunden-Durchschnittslinie. Neue Impulse erhält der Euro/USD-Kurs bei einem Ausbruch aus dieser Range. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 1,128 USD und im weiteren Verlauf bis 1,132 USD. Kippt der Wechselkurs unter 1,122/1,123 USD droht eine neue Abwärtswelle bis 1,119 USD.

EUR/USD; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 26.03.2019 - 04.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

EUR/USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.04.2014 - 04.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Tradingmöglichkeiten

