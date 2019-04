Aktien des Immobilien-Investmentmanagers Corestate Capital sind dem SDax am Donnerstag weiter davon gerannt: Mit plus 3,1 Prozent auf 38,55 Euro ließen sie den kaum veränderten Nebenwerteindex deutlich hinter sich. Im Zuge der inzwischen fast dreiwöchigen Rally gewannen die Anteile inzwischen fast 32 Prozent an Wert und ließen dabei nun auch die 200-Tage-Linien hinter sich.

Die Experten, die Corestate Capital bewerten, sehen die Papiere allesamt positiv und trauen ihnen mindestens 47 und bis zu 68 Euro zu. Erst tags zuvor hatte das Analysehaus Kepler Cheuvreux die Papiere auf die Empfehlungsliste für den deutschen Markt gesetzt. Die Ernennung von Lars Schnidrig als neuem Chef und die Verlängerung des Kontraktes mit dem für Investitionen verantwortlichen Thomas Landschreiber garantierten Kontinuität und beseitigten Unsicherheiten, hieß es. Die Aktie habe noch enormes Erholungspotenzial./ag/mis

