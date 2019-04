Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die vom US-Elektroautobauer vorgelegten Zahlen zur Produktion und zu den Auslieferungen im ersten Quartal seien weit schlechter als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst David Tamberrino in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage könnte unter dem Auslaufen von Steuernachlässen für Kunden von Tesla gelitten haben./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 04:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-04-04/14:20

ISIN: US88160R1014