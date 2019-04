Goldman Sachs wird skeptisch, was die Rohstoffrallye betrifft. Das geht aus einem Bericht von Seneca Standard hervor. Demzufolge könnte die Rallye, die den Anlegern im aktuellen Jahr ein Plus von zwölf Prozent beschert hat, schon bald an Fahrt verlieren. Die Analysten von Goldman Sachs haben Zweifel daran, ob die Angebots/Nachfrage-Situation wirklich eine weitere Rallye unterstützen werde.

