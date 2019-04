Nicht überraschend, aber doch unerwartet? Mit einem guten Ergebnis hatte der Markt gerechnet, doch die Erwartungen wurden übertroffen - im Börsenradio-Interview: Ernst Vejdovszky, CEO der S Immo AG.2018 war ein sehr gutes Jahr für die S Immo. Der FFO konnte auf 61,1 Mio. Euro gesteigert werden, das entspricht einem Plus von 43 Prozent, das Konzernergebnis wuchs sogar um 53 Prozent und beläuft sich nun auf 204 Mio. Euro. Ernst Vejdovszky erklärt das in seiner sachlichen, bestechend unaufgeregten Art: Höhere Mieterträge, gesunkene Zinsen und ein erfreulich gestiegenes Finanzergebnis. Die Business Center The Mark in Bukarest und Einsteinova in Prag gingen kürzlich in Betrieb und werden die Mieteinnahmen für das laufende Jahr noch ...

