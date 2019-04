Wien (ots) - Trotz 12 Mio CHF Gewinn im Geschäftsjahr 2018, sind die

Aktionärsvertreter im HFA, (Hapimag Ferienclub für Aktionäre) damit aber

keineswegs zufrieden.



Im letzten Jahr hat die operative Führung unter CEO Hassan Kadbi erfolgreich an

der Kostenoptimierung gearbeitet. Zahlreiche Gespräche führten zu einer

Klimaverbesserung und zur Umsetzung der ersten Verbesserungsvorschläge des HFA

im Bereich Punktezukauf und Buchungsbestimmungen.



Nach Studium des Geschäftsberichtes wird der HFA dem Antrag auf Genehmigung der

Jahresrechnung jedoch nicht zustimmen. Nach wie vor fehlt die vom VR

(Verwaltungasrat) erwartete Transparenz. Es fehlen Kennziffern und Ertragszahlen

zu den einzelnen Resorts, die Aussagekraft des Jahresberichts hat sich nicht

wesentlich verbessert.



Aus unserer Sicht wird die in der GV 2018 beschlossenen Sonderprüfung vom VR

verzögert. Der VR versucht mit allen juristischen Winkelzügen, eine sachliche

Aufklärung insgesamt zu verhindern. Was soll verborgen bleiben? Wenig

erfolgreich war auch der Versuch des HFA, aus Kostengründen den Fragenkatalog zu

reduzieren, weil der VR Zahlen zu den einzelnen Resorts nicht liefern wollte.

Nach wie vor offen die Antworten zu den sehr fragwürdigen Resort-Verkäufen in

den Vorjahren, darunter Bad-Kleinkirchheim, Chamonix und Kanzelhöhe.Wann die

Sonderprüfung wirklich beginnen kann, entscheiden die Gerichte, da Hapimag die

ursprünglich vereinbarte Zusammenlegung der zwei Verfahren nunmehr bekämpft.



Der finanzielle Handlungsrahmen der Hapimag AG ist durch Statuten vorgegeben.

Jahresbeiträge und lokale Kostenbeiträge müssen die Bewirtschaftungskosten

decken. Der für 2018 ausgewiesene Gewinn von ca. 11 Mio Euro sollte

statutengemäß dafür dienen, die zweifelsfrei vorhandenen "Baustellen" (z.B.

einige überfällige Renovierungen) im Hapimag-System zu beseitigen und daher auf

2019 vorgetragen werden. Die Mittel aber nur in einer "Gewinnreserve" zu

versenken werden, dafür gibt es vom HFA keine Zustimmung.



Der HFA wird beim Tagesordnungspunkt 2 beantragen, den Gewinn für 2019

vorzutragen, damit die erforderlichen Sanierungen umgehend durchgeführt werden

können und Hapimag so wieder auf den Weg mit einem vorbildlichen

Ausstattungsstandard kommt.



Des Weiteren steht die Wiederwahl der Verwaltungsräte auf der Tagesordnung.

Einen Ersatzvorschlag gibt es für den scheidenden VR. Schalch mit der Schweizer

Juristin Dr. Christine Hehli Hidber.



Nicht einverstanden ist der HFA mit der Wiederwahl von Herrn Scholl, der seit 16

Jahren als CEO und VR bei Hapimag tätig ist und in den Augen des HFA wesentlich

für die Probleme der letzten Jahre mitverantwortlich war. Wir haben mit Herrn

Rudolf Andermann aus dem Vorstand des HFA einen Gegenkandidaten nominiert, der

auf jahrzehntelange Hapimag Erfahrung zurückblicken kann.



Neu gewählt wird auch ein dreiköpfiger Geschäftsprüfungsbeirat. Wie weit dieser

tatsächlicher funktionieren kann, ist auf Grund der sehr restriktiven Regeln

noch mehr als fraglich. Er darf keinesfalls nur als Alibifunktion gegen

kritische Aktionäre dienen.



