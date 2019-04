Jam City, ein führender Anbieter im Bereich Mobile Entertainment, setzt seine globale Expansion mit der Eröffnung von Jam City Germany und der Übernahme des Mobile Games Studios 231 Play fort. Die Gründer Matthias und Thomas Höchsmann wechseln zu Jam City und werden die Entwicklung und den Betrieb des neuen Berliner Studios des Unternehmens weiterführen. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

"Wir sind stolz darauf, 231 Play und die Gründer Matthias und Thomas Höchsmann in der Jam City-Familie begrüßen zu dürfen. Sie verfügen über eine beeindruckende Erfolgsgeschichte beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen durch innovative Technologien und Spielspaß ", sagt Josh Yguado, President und COO von Jam City. "Die Akquisition erschließt das talentierte Entwicklungsteam in Berlin und erweitert die Präsenz von Jam City nach Europa."

"Jam City hat ein unglaublich erfolgreiches Portfolio mit einigen der beliebtesten Mobile Games der Welt aufgebaut und dies in einem enorm hart umkämpften Markt. Wir teilen die gleichen Grundwerte und freuen uns sehr, Teil des globalen Teams zu sein ", sagt Matthias Höchsmann, Mitbegründer von 231 Play.

Die 231 Play Gründer Matthias und Thomas Höchsmann haben eine lange Geschichte in der Software Entwicklung für mobile Endgeräte. Sie sind bekannt für die von Zynga im Jahr 2011 übernommene Firma "Gamedoctors" und das Hit-Spiel Zombie Smash. Ihr Hintergrund in der Forschung und der Analyse von Big Data beeinflusst ihre Spieldesign-Philosophie und den von Iteration, Neuerfindung und Vorstellungskraft getriebenen Entwicklungsprozess von 231 Play.

Die heutige Ankündigung folgt auf Jam Citys mehrjährige Partnerschaft mit Disney und die Übernahme der Uken Studios in Toronto. Jam City verfügt mittlerweile über acht Studios in den USA, Kanada, Argentinien, Kolumbien und Deutschland.

Über Jam City

Jam City ist führend in der mobilen Unterhaltung und bietet einzigartige und fesselnde Spiele, die ein breites und weltweites Publikum ansprechen. Jam City wurde 2010 von MySpace-Mitbegründer und CEO Chris DeWolfe und dem ehemaligen Top Manager von 20th Century Fox, Josh Yguado, gegründet. Jam City ist das kreative Kraftpaket hinter einigen der umsatzstärksten und nachhaltigsten mobilen Unterhaltungs-Franchises, einschließlich Cookie Jam (Gewinner des Facebook-Spiels "Game of the Year") und Panda Pop. Jam City ist auch das angesagteste Studio für Hollywood, als Entwickler faszinierender, erzählerischer Handyspiele für bekannte Unterhaltungsmarken wie Harry Potter, Family Guy, und Marvel Avengers. Jam City verfügt über Studios in Los Angeles, Burbank, San Francisco, San Diego, Toronto, Bogotá, Buenos Aires und Berlin. Das Jam City-Team ist bekannt für seine kreative Exzellenz und technologische Innovation in Kernbereichen wie Storytelling, Data Science und Audience Insights.

Über 231 Play

231 Play ist ein innovatives und Daten gestütztes Mobile Gaming Studio, das sich zur Aufgabe gesetzt hat, zeitlose Spielmechaniken zu aktualisieren und neu zu konzipieren, um sie im Zeitalter der digitalen Spiele weiterzuentwickeln. Das Studio wurde 2016 von den mobilen Spiele Veteranen Matthias und Thomas Höchsmann gegründet und hat seinen Sitz in Berlin.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190404005204/de/

Contacts:

Jennifer St. Clair for Jam City

j.stclair@jamcity.com