Die Aktie von Evotec hat sich zuletzt enorm stark entwickelt. Im Monatsvergleich rangiert das Papier mit plus 15,8 Prozent auf Platz 3 der besten Werte im MDAX - ganz knapp hinter Nemetschek und Sartorius mit plus 16,8 Prozent respektive plus 16,0 Prozent. Im Wochenvergleich nimmt die Evotec-Aktie ebenfalls Platz 3 ein mit einem Zugewinn von 13,5 Prozent. Siltronic mit plus 16,3 Prozent und Dürr mit plus 15,2 Prozent sind die einzigen beiden Werte, die noch besser abgeschnitten haben. Und auch mittelfristig kann der Aktie von Evotec nahezu kein anderer Wert das Wasser reichen. Im 12-Monatsvergleich rangiert Evotec mit plus 59,0 Prozent auf Platz 2 hinter Nemetschek.

