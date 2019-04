Die Aktie der Deutschen Bank gehört am Dienstag zu den größten Verlierern im DAX. Dass auch der italienische Konkurrent Unicredit an einer Übernahme der Commerzbank interessiert sein soll, erhöht den Handlungsdruck und schmeckt den Anlegern gar nicht. Auch einige Analysten sehen sich dadurch in ihrer kritischen Haltung bestätigt.

