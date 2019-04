Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG: Aufsichtsrat der Agosi bestätigt Dividendenvorschlag von 3,80 EUR DGAP-News: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG / Schlagwort(e): Dividende/Jahresergebnis Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG: Aufsichtsrat der Agosi bestätigt Dividendenvorschlag von 3,80 EUR 04.04.2019 / 15:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aufsichtsrat der Agosi bestätigt Dividendenvorschlag von 3,80 EUR Pforzheim, 4. April 2019 Im Rahmen der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats der Agosi am 4. April 2019 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft den vom Vorstand aufgestellten Abschluss für das zurückliegende Geschäftsjahr gebilligt und damit festgestellt. Im Jahr 2018 betrug der Umsatz 779 Mio. EUR (Vorjahr 850 Mio. EUR) und der Jahresüberschuss 16,7 Mio. EUR (Vorjahr 20,9 Mio. EUR). Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 25. Juni 2019 stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 2,00 EUR (Vorjahr 2,00 EUR) zuzüglich einer Sonderausschüttung von 1,80 EUR (Vorjahr 2,20 EUR) je dividendenberechtigter Stückaktie vorschlagen. Auf Basis des Schlusskurses vom 28. Dezember 2018 (99,00 EUR) ergibt sich hieraus eine Dividendenrendite von 3,8 %. Die Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG wurde 1891 als Aktiengesellschaft in Pforzheim gegründet und beschäftigt in Pforzheim ca. 400 Mitarbeiter. Sie ist seit mehr als 125 Jahren auf die Rückgewinnung von Edelmetallen und die Herstellung von Edelmetallprodukten spezialisiert. Das Unternehmen ist im Edelmetall-Verbundgeschäft kundennaher Partner mit Standorten in den international relevanten Märkten. 04.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG Kanzlerstr. 17 75175 Pforzheim Deutschland Telefon: +49 (0)7231 9600 E-Mail: info@agosi.de Internet: www.agosi.de ISIN: DE0005038509 WKN: 503850 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 795893 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 795893 04.04.2019 ISIN DE0005038509 AXC0251 2019-04-04/15:19