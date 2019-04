Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts033/04.04.2019/15:00) - Kurz vor der Jahrtausendwende stellte Easybusiness das Lernprogramm "Der leichte Weg zur Wirtschaftskompetenz" auf der E-Learning-Messe in Karlsruhe vor. Das Echo beim Publikum als auch der Presse übertraf alle Erwartungen: "Erstaunlich wie schnell, einfach verständlich und sogar unterhaltsam das spröde Thema Betriebswirtschaft vermittelt werden kann", lautete der allgemeine Tenor. Es überzeugte der rote Faden, der sich mit der Story des Unternehmensgründers Herr Bossi, durch das Lernprogramm zieht, die sympathischen Figuren und der Humor, der einen zwischendurch auch schmunzeln lässt. Allerdings gab es auch Bedenken, wie sich MMag. Victor Mihalic - Mitentwickler des Programms, erinnert: "Nicht wenige Ausbildungs-Verantwortliche großer Unternehmen waren skeptisch, ob sie ein Lernen, das Spaß macht und sich einfacher Sprache bedient, den MitarbeiterInnen, insbesondere der höheren Ebenen, "zumuten" können. Diese Bedenken sind heute jedoch Geschichte. Im Gegenteil. Vieles was Easybusiness vor 20 Jahren entwickelt hat, ist heute state-of-the-art des Lernens: Storytelling, die gezielte Ansprache der emotionalen als auch rationalen Gehirnregionen und der sympathische "Herr Bossi", der bereits Kultstatus in der E-Learning-Branche erreicht hat. Mittlerweile ist Easybusiness mit mehr als einer halben Million LernerInnen, tausenden Unternehmen, Hochschulen, Schulen und Weiterbildungs-Instituten das europaweit wohl erfolgreichste E-learning-Programm für Betriebswirtschaft und Management. Die Lerneffizienz ist hinlänglich bewiesen: Viele Tausend Personen haben sich mit Easybusiness erfolgreich auf die anspruchsvolle Prüfung zur Erlangung des EBC*L Zertifikats für Wirtschaftskompetenz http://www.ebcl.eu vorbereitet. Daher gibt Easybusiness auch eine Lernerfolgs-Garantie. Gratis-Kostprobe und Jubiläums-Gewinnspiel Unter http://www.easybusiness.at kann sich jeder selbst ein Bild über den "easy way of learning" machen. Zudem gibt es die Chance an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es 100 Gratis-Lernzugänge und als Hauptpreise ein full-package-Programm für den EBC*L Certified Manager (inkl. aller Lernunterlagen und Prüfungsgebühren) sowie ein Wochenende in Wien oder Hamburg. (Ende) Aussender: Easy Business Training GmbH Ansprechpartner: Gregor Kölbl Tel.: 0043 1 8130632 E-Mail: E-Learning@easybusiness.at Website: www.easybusiness.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190404033

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2019 09:00 ET (13:00 GMT)