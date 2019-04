Die Aktie von Village Farms hat ihre Konsolidierung beendet. Nach dem Rücksetzer von 24,50 kanadische Dollar auf 17,50 kanadische Dollar legte das Papier in den letzten Tagen wieder deutlich zu. Mit 21,17 Kanadische Dollar ging das Papier am Mittwoch aus dem Handel. Damit notiert die Aktie nur noch 14 Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch.Während die Aktien der Großen der Cannabis-Branche wie Canopy Growth oder Aurora in den letzten Tagen eher weiter seitwärts liefen, legte das Papier von Village Farms wieder den Vorwärtsgang ein. Die Konsolidierung war kurz und knackig. Nach dem Aufwärtsimpuls von 9,15 kanadische Dollar bis auf 24,50 kanadische Dollar knickte die Aktie bis auf 17,50 kanadische Dollar ein.

