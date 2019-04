Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung creditshelf Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.05.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-04-04 / 15:03 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. creditshelf Aktiengesellschaft Frankfurt am Main ISIN: DE000A2LQUA5 WKN: A2LQUA EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2019 *KORREKTUR DER EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER CREDITSHELF AKTIENGESELLSCHAFT AM 14. MAI 2019* In der am 2. April 2019 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zu der am 14. Mai 2019 in Frankfurt stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ist unter II. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE durch einen Übernahmefehler des Bundesanzeigers die Überschrift des ersten Unterpunktes falsch wiedergegeben. Die Überschrift 1 lautet korrekt wie folgt: *1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung* *Ansonsten verbleibt es unverändert bei der am 2. April 2019 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung.* Frankfurt, im April 2019 *creditshelf Aktiengesellschaft* _Der Vorstand_ 2019-04-04 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft Mainzer Landstraße 33a 60329 Frankfurt am Main Deutschland E-Mail: info@creditshelf.com Internet: http://www.ir.creditshelf.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 796131 2019-04-04

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2019 09:04 ET (13:04 GMT)