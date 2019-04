SAP entfernt sich von SIEMENS immer weiter. Inzwischen fast 45 Mrd. Dollar Unterschied im Marktwert nachdem wir den Wechsel von SIEMENS in SAP schon begründet hatten. Die schwerste Aktie im DAX hat kein Erholungspotenzial vor sich, aber ein Trendpotenzial. Der Grund:



SAP muss im Cloudgeschäft noch deutlich zulegen. In Relation zu AMAZON oder MICROSOFT und auch APPLE reicht der bisherige Ausbau des Cloudbusiness nicht, um die Marktstellung zu halten. Das rasante Cloudtempo von AMAZON und teilweise MICROSOFT zwingt dazu, dass SAP bis 10 Mrd. € in die Hand nehmen muss, um das Cloudbusiness auszubauen. Inbesondere deshalb, weil SAP mit seiner bisherigen Softwaresparte und von seinen Kunden dazu gedrängt wird, sein Angebot zu erweitern. Wie dies zu fi nanzieren ist, ist in Wiesloch noch offen, aber wird für machbar erklärt.



Handicap: Keine deutsche Bank ist in der Lage oder willens, einen größeren Brocken dieses Finanzbedarfes über eine Kapitalerhöhung zu fi nanzieren bzw. mitzutragen. Auch gibt es keinen großen Versicherer, der dazu in der Lage wäre.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 14! Börsianer lesen den kompletten Brief im Abo (www.bernecker.info) oder bei Bedarf unter www.boersenkiosk.de bzw. in der APP im Einzelbezug.



Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.:++ Die Untergangspropheten müssen sich neue Themen suchen++ DAIMLER: Welches Erholungspotenzial steckt in der Aktie?++ INFINEON im Sog der Chip-Schaukel++ FRESENIUS: Wie hoch ist das Comeback-Potenzial?++ DEUTSCHE WOHNEN: Noch Luft nach oben?++ JUNGHEINRICH: Wie weit reicht die Kurserholung?++ KUKA steht am Scheideweg++ DEUTZ denkt bereits weiter++ ESSILORLUXOTTICA: Ab wann kann man zugreifen?++ Stockholm: SWEDBANK im freien Fall++ Shanghai droht heißzulaufen