Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Saarlands Ressortchefin Anke Rehlinger (SPD), setzt sich für die Zulassung von Elektro-Tretrollern in Deutschland ein. "Ich bin sehr dafür, die Chancen, die darin stecken, für uns als Standort in Deutschland, aber auch als Beitrag zum Klimaschutz nutzen zu können", sagte sie am Donnerstag zum Auftakt der Frühjahrskonferenz in Saarbrücken.

Dabei dürfe man sich bei "E-Scootern" nicht von Bürokratie abschrecken lassen, sondern müsse "mutig voranschreiten". Für den Nachmittag wurde Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zu dem zweitägigen Treffen erwartet, einer der wichtigsten Fürsprecher der Tretroller-Offensive.

Zugleich sollten Aspekte der Sicherheit nicht außen vor gelassen werden, sagte Rehlinger. "(...) Wir sollten versuchen, diesen Verkehr auf den Radweg zu verlagern."

Bei der Minister-Konferenz gehe es unter anderem auch um die verbindliche Einführung von Abbiege-Assistenten für Lastwagen und darum, wie man Verkehrsräume für Radfahrer attraktiver gestalten könnte. Diskutiert werden soll zudem über höhere Bußgelder für Raser, Drängler und sogenannter Auto-Poser. Rehlinger kündigte an, dass man weiter Druck auf das Bundesverkehrsministerium ausüben wolle, den Bußgeldkatalog zu überarbeiten./ksp/DP/fba

