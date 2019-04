Medieninformation

Rotkreuz, 4. April 2019

Ordentliche Generalversammlung der mobilezone holding ag

An der heutigen Generalversammlung der mobilezone holding ag waren48.22Prozent des Aktienkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu:

Ausschüttung einer verrechnungssteuerfreien Dividende von CHF 0.60 je Aktie am 11. April 2019 (ex-Datum 9. April 2019) aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Wiederwahl von Urs T. Fischer, Christian Petit und Gabriela Theus in den Verwaltungsrat

Neuwahl von Peter K. Neuenschwander in den Verwaltungsrat

Wiederwahl von Urs T. Fischer als Verwaltungsratspräsident

Wiederwahl von Urs T. Fischer und Christian Petit in den Vergütungsausschuss

Neuwahl von Peter K. Neuenschwander in den Vergütungsausschuss

Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von maximal CHF 40'000 durch Ausgabe von höchstens 4'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je 1 Rappen

Anpassung der Statuten in Bezug auf Vergütungsbestimmungen gemäss VegüV

Generelle Revision der Statuten zur Verbesserung der Corporate Governance und Stärkung der Aktionärsrechte

Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung an die Konzernleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2018

Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2019 und das Geschäftsjahr 2020

Für Rückfragen oder weitere Auskünfte:

Markus Bernhard Andreas Fecker Chief Executive Officer Chief Financial Officer mobilezone holding ag mobilezone holding ag mobilezoneholding@mobilezone.ch mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1 196 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 39.5 Mio. im Berichtsjahr 2018 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 930 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Wien (A), Obertshausen (D), Berlin (D) und Münster (D). Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 120 eigenen Shops in der Schweiz, an 73 Ashop Standorten in Deutschland (Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten.

Agenda

11.04.2019 Ausschüttung Dividende

23.08.2019 Publikation Halbjahresbericht 2019

13.03.2020 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019

08.04.2020 Generalversammlung