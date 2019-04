Der Höhenflug der Aktie von ProSiebenSat.1 geht am Donnerstag weiter. Der Titel legt am Nachmittag über vier Prozent. Kurstreiber sind nach wie vor Übernahmegerüchte. Das Chartbild hat sich deutlich aufgehellt. Doch Zweifel bleiben: Was passiert mit der Aktie, wenn sich die Gerüchte als haltlos erweisen?

