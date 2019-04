Nach einigem Hin und Her ging der amerikanische Leitindex gestern mit leichten Zugewinnen von 0,2 Prozent aus dem Handel. Ähnliche Zugewinne verzeichnete auch der S&P 500. Der Nasdaq 100 schloss hingegen sogar 0,6 Prozent im Plus.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Tesla, Lyft, Facebook, IBM, Disney und Softbank. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.