=------------------------------------------------------------------------------- Bericht über Zahlung an staatliche Stellen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen § 267c österreichisches Unternehmensgesetzbuch Laut §267c des österreichischen Unternehmensgesetzbuchs (UGB) haben große Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse, die in der mineralgewinnenden Industrie oder auf dem Gebiet des Holzeinschlags in Primärwäldern tätig sind, jährlich einen Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen zu erstellen. Dieser Paragraf setzt Abschnitt 10 der EU- Rechnungslegungsrichtlinie (2013/34/EU) um. Der Abschnitt "Grundlagen der Erstellung" enthält Informationen über den Inhalt des Berichts. Zu dem enthält dieser Abschnitt Informationen über die Zahlungen, die offengelegt werden müssen, sowie darüber, wie die OMV die Bestimmungen bei der Erstellung des Berichts umgesetzt hat. Grundlagen der Erstellung Berichtende Unternehmen Nach den Anforderungen der Bestimmung muss die OMV Aktiengesellschaft einen konsolidierten Bericht erstellen, in dem alle Geld- und Sachleistungen auszuweisen sind, die je Geschäftsjahr für die Tätigkeit in der mineralgewinnenden Industrie durch die OMV Aktiengesellschaft oder eine ihrer im Konzernabschluss enthaltenen Tochtergesellschaften an eine staatliche Stelle geleistet werden. Tätigkeiten im Sinne dieses Berichts In diesem Bericht werden Geld- und Sachleistungen ausgewiesen, die vom OMV Konzern (nachstehend die OMV) für eine Tätigkeit auf dem Gebiet der Exploration, Prospektion, Entdeckung, Weiterentwicklung und Gewinnung von Mineralien, Erdöl- oder Erdgasvorkommen oder anderen Stoffen in diesen Wirtschaftszweigen geleistet werden. Staatliche Stellen "Staatliche Stellen" sind nationale, regionale oder lokale staatliche Behörden oder von solchen kontrollierte Abteilungen, Agenturen oder Unternehmen einschließlich nationaler Ölgesellschaften. Bei Tätigkeiten einer staatseigenen Gesellschaft außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets gilt diese nicht als berichtspflichtige staatliche Stelle im Sinne dieser Bestimmung und Geld- und Sachleistungen an diese Gesellschaften müssen unter diesen Bedingungen nicht ausgewiesen werden. Definition von Projekt Die Bestimmung verlangt zudem, dass Geld- und Sachleistungen sowohl nach "Projekt" als auch nach staatlicher Stelle ausgewiesen werden. Als Projekt ist die Gesamtheit der operativen Tätigkeiten anzusehen, die auf einem einzigen Vertrag oder einer Lizenz, einem Pachtvertrag, einer Konzession oder einer ähnlichen rechtlichen Vereinbarung basieren, welche die Grundlage für die Leistungen an die staatliche Stelle bildet. Mehrere inhaltlich miteinander verbundene Vereinbarungen werden im Sinne dieser Bestimmung als ein einziges Projekt behandelt. "Inhaltlich miteinander verbunden" ist definiert als eine Reihe von mit einer staatlichen Stelle geschlossenen operativ und geografisch verbundenen Verträgen, Lizenzen, Verpachtungen, Konzessionen oder verbundenen Vereinbarungen mit ähnlichen Bedingungen, welche die Grundlage für die Leistungen an die staatliche Stelle bilden. Solche Vereinbarungen können bestimmt werden durch einen einzelnen Vertrag, eine Joint-Venture-Vereinbarung, einen Produktionsteilungsvertrag oder sonstige übergeordnete rechtliche Vereinbarungen. Es kann Fälle geben - beispielsweise die Körperschaftssteuer -, bei denen sich Leistungen nicht einem einzelnen Projekt zuordnen lassen. Diese Leistungen werden auf Landesebene ausgewiesen. Geld- und Sachleistungen Gemäß der Bestimmung müssen die Leistungen zahlungsbezogen angegeben werden. Das bedeutet, dass sie in der Periode angegeben werden, in der sie geleistet werden, und nicht in der Periode, in der sie periodengerecht zugeordnet werden. Rückzahlungen werden ebenfalls in der Periode angegeben, in der sie vereinnahmt werden, und werden entweder mit in der Periode geleisteten Zahlungen verrechnet oder als Negativbeträge im Bericht ausgewiesen. An eine staatliche Stelle entrichtete Sachleistungen werden nach der angemessensten und relevantesten Bewertungsmethode für die jeweilige Leistungsart in einen entsprechenden Geldwert umgerechnet. Das können Kosten oder Verkehrswerte sein. Der Bericht enthält eine Erläuterung der Bewertungsmethode. Gegebenenfalls werden die zugrundeliegenden Mengen ebenfalls im Bericht angegeben. Methodik der Berichterstattung Die Bestimmungen verlangen, dass die Leistungen da angegeben werden, wo sie von der OMV an staatliche Stellen geleistet werden. Der Bericht muss den Inhalt jeder Transaktion und Tätigkeit angeben. Auf Basis dieser Anforderungen ist die OMV ihrer Berichtspflicht wie folgt nachgekommen: - Wenn die OMV direkt eine Zahlung an eine staatliche Stelle leistet, wird diese Zahlung vollständig ausgewiesen, unabhängig davon, ob sie alleine im Namen der OMV oder von der OMV in ihrer Eigenschaft als Betriebsführer einer gemeinschaftlichen Tätigkeit geleistet wird. - In Fällen, in denen die OMV Mitglied einer gemeinschaftlichen Tätigkeit ist, deren Betriebsführer eine staatseigene Gesellschaft (das heißt eine staatliche Stelle) ist, werden an diese staatseigene Gesellschaft geleistete Zahlungen ausgewiesen, wo es möglich ist, die berichtspflichtige Zahlung von anderen Kostenpositionen zu trennen. - Für Produktionszahlungsansprüche staatlicher Stellen von Gastländern sind die Bestimmungen der Vereinbarung zu berücksichtigen. Wo die OMV Betriebsführer ist, wird sie die Zahlungsansprüche staatlicher Stellen vollständig angeben. Wesentlichkeit Einzelne oder verbundene Leistungen, deren Gegenwert im Geschäftsjahr unter EUR 100.000 liegt, werden nicht in diesem Bericht ausgewiesen. Berichtswährung In anderen Währungen als Euro geleistete Zahlungen werden zum durchschnittlichen Wechselkurs des Berichtszeitraums umgerechnet. Ausgewiesene Geld- und Sachleistungen Produktionszahlungsansprüche Im Rahmen von Produktionsteilungsverträgen hat die staatliche Stelle des Gastlandes Anspruch auf einen Anteil der Öl- und Gasproduktion, der häufig in Sachleistungen abgegolten wird. Der Bericht weist Wert und Menge der Produktionszahlungsansprüche der staatlichen Stelle für die relevante Periode in Barrel Öläquivalent (boe) aus. Der Anteil der staatlichen Stelle an Produktionszahlungsansprüchen wird auch etwaige Ansprüche aus Anteilen umfassen, die eine staatseigene Gesellschaft als Investor an Projekten im eigenen Hoheitsgebiet hält. Aus Tätigkeiten oder Anteilen außerhalb des Hoheitsgebiets der staatseigenen Gesellschaft entstehende Produktionszahlungsansprüche werden nicht ausgewiesen. Steuern Auf die Erträge, die Produktion oder die Gewinne von Unternehmen erhobene Steuern werden ausgewiesen. Rückzahlungen werden mit Zahlungen verrechnet und entsprechend ausgewiesen. Verbrauchssteuern, Lohnsteuern, Umsatzsteuern, Vermögenssteuern und Umweltsteuern werden gemäß dieser Bestimmung nicht ausgewiesen. Obwohl in Österreich eine Steuergruppe besteht, beziehen sich die ausgewiesenen Ertragssteuern für Österreich ausschließlich auf in der mineralgewinnenden Industrie tätige österreichische Tochtergesellschaften. Ertragssteuern für andere Tätigkeiten der OMV in Österreich werden nicht ausgewiesen. Nutzungsentgelte An eine staatliche Stelle gezahlte Nutzungsentgelte in Verbindung mit der Gewinnung von Mineralien, Erdöl oder Erdgasvorkommen sind auszuweisen. Werden Nutzungsentgelte in Form von Sachleistungen entrichtet, werden zusätzlich Wert und Menge angegeben. Dividenden Gemäß den Bestimmungen werden anstelle von Produktionszahlungsansprüchen oder Nutzungsentgelten an eine staatliche Stelle gezahlte Dividenden ausgewiesen. An eine staatliche Stelle als normalen Anteilseigner ausgezahlte Dividenden werden nicht ausgewiesen, sofern die Dividenden zu denselben Bedingungen an alle Anteilseigner ausgezahlt werden. In der Berichtsperiode 2018 hat die OMV keine derartigen berichtspflichtigen Dividendenzahlungen an staatliche Stellen auszuweisen. Boni Unterzeichnungs-, Entdeckungs- und Produktionsboni werden angegeben, sofern sie in Verbindung mit entsprechenden Tätigkeiten bezahlt wurden. Gebühren Lizenz-, Miet- und Zugangsgebühren sowie sonstige Gegenleistungen für den Zugang zu dem Gebiet, in dem Gewinnungstätigkeiten ausgeführt werden. Nicht ausgewiesen werden an staatliche Stellen gezahlte Gebühren, die nicht spezifisch mit Gewinnungstätigkeiten oder dem Zugang zu Rohstoffressourcen in Verbindung stehen. Als Gegenleistung für von einer staatlichen Stelle bereitgestellte Dienstleistungen geleistete Zahlungen werden ebenfalls nicht ausgewiesen. Beiträge für die Verbesserung der Infrastruktur Von der OMV geleistete Zahlungen für Verbesserungen der Infrastruktur (zum Beispiel Bau von Straßen oder Brücken), von denen die Allgemeinheit profitiert, werden im Bericht ausgewiesen, unabhängig davon, ob die OMV den Betrag an nicht staatliche Stellen gezahlt hat. Diese Zahlungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Infrastruktur für die Allgemeinnutzung zur Verfügung gestellt wird. Überblick über Geld- und Sachleistungen

Die folgende Übersichtstabelle zeigt die relevanten Geld- und Sachleistungen der OMV an staatliche Stellen im Berichtsjahr 2018. Von den sieben Zahlungsarten, zu denen die österreichische Bestimmung eine Berichterstattung vorsieht, hat die OMV keine Dividenden, Boni oder Beiträge zur Verbesserung der Infrastruktur geleistet, die den Definitionen der entsprechenden Rechnungslegungsrichtlinie entsprechen. Diese Kategorien werden daher nicht angeführt. Überblick über Geld- und Sachleistungen In EUR 1.000 Produktions- Steuern Nutzungs- Gebühren Gesamt zahlungs- entgelte ansprüche Land 24.033 75.726 99.759 Österreich Kasachstan 24.848 781 25.629 Madagaskar 414 414 Norwegen 127.898 5.911 133.809 Neuseeland 27.619 33.490 471 61.580 Pakistan 1.923 1.777 633 4.333 Rumänien 178.477 162.918 19.684 361.079 Tunesien 17.981 7.361 25.342 Vereinigte Arabische 12.567 1.271.015 1.283.582 Emirate Jemen 50.946 4.836 55.782 Total 50.946 402.779 298.675 1.298.909 2.051.309 Für Libyen wurden für das Jahr 2018 keine Zahlungen ausgewiesen, da die OMV nicht Betriebsführer war. Am 29. April 2018 unterzeichnete die OMV ein Konzessionsabkommen für die Erteilung eines 20%-Anteils an zwei Offshore-Ölfeldern in Abu Dhabi von ADNOC. Die Konzession beinhaltet die beiden Offshore-Entwicklungsfelder Umm Lulu und Satah Al Razboot (SARB) sowie die zwei Satellitenfelder Bin Nasher und Al Bateel. Der vereinbarte Beteiligungsbetrag beträgt USD 1,5 Mrd. Am 28. Juni 2018 hat die OMV den Verkauf ihrer in Pakistan aktiven Upstream- Unternehmen abgeschlossen. Wesentliche Zahlungen im Jahr 2018, getätigt vor dem 28. Juni 2018, wurden berichtet. Am 30. November 2017 erwarb die OMV einen 24,99%-Anteil an OJSC Severneftegazprom (SNGP). Da SNGP als assoziiertes Unternehmen mit der At- Equity-Methode bewertet wird und nicht als vollkonsolidierte Gesellschaft in den Konzernabschluss der OMV einbezogen wird, ist diese Gesellschaft von der im Unternehmensgesetzbuch festgelegten Berichtspflicht befreit. Zahlungen je Land In EUR 1.000 Produktions- Steuern Nutzungs- Gebühren Gesamt zahlungs- entgelte ansprüche Österreich Staatliche Stellen Bundesministerium für Digitalisierung und 75.726 75.726 Wirtschaftsstandort Bundesministerium 24.033 24.033 für Finanzen Gesamt 24.033 75.726 99.759 Projekte Niederösterreich 24.033 75.726 99.759 Gesamt 24.033 75.726 99.759 Kasachstan Staatliche Stellen State Revenue 24.848 214 25.062 Committee Schulungszentren 567* 567 von Universitäten Gesamt 24.848 781 25.629 Projekte Tasbulat 9.926 533 10.459 Komsomolskoe 14.922 248 15.170 Gesamt 24.848 781 25.629 * Finanzierung verschiedener Ausgaben für Schulungszentren von Universitäten gemäß Konzessionsvereinbarung Zahlungen je Land Produktions- Nutzungs- In EUR 1.000 zahlungs- Steuern entgelte Gebühren Gesamt ansprüche Madagaskar Staatliche Stellen Office des Mines Nationales et des 414 414 Industries Stratégiques Gesamt 414 414 Projekte Explorationsprojekte 414 414 Gesamt 414 414 Norwegen Staatliche Stellen Oljedirektoratet 5.834 5.834 Skatteetaten 127.898 77 127.975 Gesamt 127.898 5.911 133.809 Projekte Gulfaks 51 51 Gudrun 51 51 Explorationsprojekte 5.905 5.905 in Norwegen Keinen Projekten zuzuordnende 127.796 6 127.802 Zahlungen Gesamt 127.898 5.911 133.809 Zahlungen je Land In EUR 1.000 Produktions- Steuern Nutzungs- Gebühren Gesamt zahlungs- entgelte ansprüche Neuseeland Staatliche Stellen Crown Minerals 33.490 33.490 Inland Revenue 27.456 27.456 Ministry of Business and 163 129 292 Innovation Environmental Protection 231 231 Authority Maritime Safety Authority 111 111 Gesamt 27.619 33.490 471 61.580 Projekte Maari 10 6.770 289 7.069 Maui 2 1.926 1.928 Pohokura 689 24.794 25.483 Explorationsprojekte in 152 182 334 Neuseeland Keinen Projekten zuzuordnende 26.766 26.766 Zahlungen Gesamt 27.619 33.490 471 61.580 Pakistan Staatliche Stellen Federal Board of Revenue 1.923 1.923 Generaldirektor für 1.777 372 2.149 Erdölkonzessionen Kommunalverwaltung, Distrikt 261 261 Sukker Gesamt 1.923 1.777 633 4.333 Projekte Mehar 432 204 636 Miano 258 326 584 Sawan 1.087 64 1.151 Explorationsprojekte in Pakistan 39 39 Keinen Projekten zuzuordnende 1.923 1.923 Zahlungen Gesamt 1.923 1.777 633 4.333 Rumänien Staatliche Stellen Staatshaushalt 178.477 162.918 341.395 Gemeindeverwaltungen 4.840 4.840 Nationale Agentur für 566 566 Bodenschätze (ANRM) Staatliche Forstverwaltung 13.425 13.425 CONPET SA 106 106 Nationale 569 569 Stromregulierungsbehörde (ANRE) Regulierungsbehörde für OffshoreAktivitäten (ACROPO) 178 178 Gesamt 178.477 162.918 19.684 361.079 Projekte OnshoreProduktionszonen 123.809 18.901 142.710 Onshore Joint Ventures 1.233 10 1.243 Offshore Schwarzes Meer 37.876 217 38.093 Keinen Projekten zuzuordnende 178.477 556 179.033 Zahlungen Gesamt 178.477 162.918 19.684 361.079 Zahlungen je Land In EUR 1.000 Produktions- Steuern Nutzungs- Gebühren Gesamt zahlungs- entgelte ansprüche Tunesien Staatliche Stellen Receveur des Finances 16.418 16.418 Receveur des Douanes 1.563 1.563 Entreprise Tunisienne d'Activites 6.848 * 6.848 Petrolieres Tresorerie Generale de Tunisie 513 513 Gesamt 17.981 7.361 25.342 Projekte TPS 11.299 11.299 Südtunesien 6.682 7.361 * 14.043 Gesamt 17.981 7.361 25.342 * Beinhaltet Sachleistungen für 112.781 bbl Rohöl, bewertet nach dem durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe Für jene Projekte in Tunesien, in denen die OMV nicht Betriebsführer ist, hätte

der proportionale Anteil der OMV an den Produktionszahlungsansprüchen staatlicher Stellen für 2018 EUR 6,42 Mio für 113.890 bbl Rohöl betragen, bewertet nach dem durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe. Zahlungen je Land In EUR 1.000 Produktions- Steuern Nutzungs- Gebühren Gesamt zahlungs- entgelte ansprüche Vereinigte Arabische Emirate Staatliche Stellen Abu Dhabi National Oil 905 905 Company (ADNOC) Emirate of Abu Dhabi - 12.567 1.270.110 1.282.677 Finance Department Gesamt 12.567 1.271.015 1.283.582 Projekte Umm Lulu und SARB 12.567 1.271.015 1.283.582 Gesamt 12.567 1.271.015 1.283.582 Jemen Staatliche Stellen Ministry of Oil & Minerals 50.946 * 4.836 ** 55.782 Gesamt 50.946 4.836 55.782 Projekte Block S2 50.946 * 4.836 ** 55.782 Gesamt 50.946 4.836 55.782 * Beinhaltet Sachleistungen in Höhe von 882.342 boe, bewertet nach festgelegten Preisen des Yemen Crude Oil Marketing Directorate ** Beinhaltet Sachleistungen in Höhe von 83.738 boe, bewertet nach festgelegten Preisen des Yemen Crude Oil Marketing Directorate Wien, am 13. März 2019 Der Vorstand Rainer Seele e.h. Johann Pleininger e.h. Reinhard Florey e.h. Manfred Leitner e.h. Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner, Public Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21427; e-mail: public.relations@omv.com Florian Greger, Investor Relations Tel.: +43 (1) 40 440-22421; e-mail: investor.relations@omv.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

