Fremont Gold ist einer der kleineren Goldexplorer in Nevada. Allerdings sitzt das Unternehmen auf einem Schatz, den der Nachbar wohl gerne haben würde. Das eröffnet Chancen.

Mehr Cleverness als Entdeckergeist

Einer der bekanntesten Entdecker Nordamerikas ist John Charles Frémont. Der Mann aus Savannah mit französischen Wurzeln führte im 19. Jahrhundert mehrere Vermessungsexpeditionen im Westen der heutigen USA durch. Seine Verdienste liegen unter anderem in der Ermittlung günstiger Überlandwege, die später von der Eisenbahn oder als Trails genutzt wurden und teilweise heute noch werden. Das brachte ihm nicht nur den Spitznamen "The Pathfinder" ein, sondern etliche Städte wurden nach Frémont benannt. Der bekannteste und größte Ort liegt heute in Kaliforniens. Wer heute etwas weiter östlich, im Norden Nevadas, unterwegs ist, wird auch dort auf Frémonts Namen stoßen. Denn da hat sich am berühmten Carlin Trend der Goldexplorer Fremont Gold einige Liegenschaften gesichert. Ganz so viel Entdeckergeist wie Namensspender Frémont haben die Unternehmensgründer aber dabei nicht an den Tag gelegt. Vielmehr haben sie sich recht clever positioniert.

Der Nachbar hat ein Problem

Denn Fremont Gold sicherte sich die Rechte an drei Projekten in unmittelbarer Nachbarschaft zu McEwen Minings Gold Bar-Projekt, dass im zweiten Quartal dieses Jahr in Produktion gehen soll. Dort sollen künftig etwas mehr als 60.000 Unzen pro Jahr gefördert werden, zu niedrigen Kosten von rund 770 Dollar je Unze. Doch McEwen hat ein Problem. Das Vorkommen reicht Stand heute nur etwa sieben Jahre lang. Insofern muss der Goldproduzent entweder selbst explorieren oder zukaufen. Mit der Exploration könnte es etwas schwierig werden, denn Fremont Gold hat sich jede Menge Nachbargrundstücke gesichert, darunter auch eine historische Mine auf dem, was man heute das historische Gold Bar-Projekt nennt (siehe Karte). Dort wurden zwischen 1986 und 1994 exakt 286.254 Unzen Gold gefördert. Und zwar im kostengünstigen Tagebaubetrieb. Der Betreiber der Mine war damals Atlas Precious Metals. Die historische Ressource beträgt immerhin ...

