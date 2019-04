Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Auslieferungszahlen für das Model 3 des US-Elektroautobauer im ersten Quartal hätten in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von den höherpreisigen Modellen S und X aber habe das Unternehmen unerwartet wenige Fahrzeuge an die Kundschaft gebracht. Das Ausmaß des Rückgangs sei verblüffend, auch wenn es dafür sehr viele Gründe wie zum Beispiel geringere steuerliche Anreize oder einen schärferen Wettbewerb gebe./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 04:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 04:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-04-04/16:34

ISIN: US88160R1014