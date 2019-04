-------------------------------------------------------------- Glitterbox Hannover http://ots.de/Bx4TmM --------------------------------------------------------------



Glitterbox, aktuell die erfolgreichste Party auf der Hot-Spot-Insel Ibiza, geht auf "Work Your Body Tour" und macht neben London, New York, Amsterdam, Dubai und dem Tomorrowland Festival in Belgien auch Tourstop in Hannover. Am 11. Mai feiert die schillernde Party mit ihrem exaltierten Lifestyle der 70er Disco-Dekade ihre Premiere im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums.



Veranstalter der Glitterbox in Hannover ist die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), hauptsächlich bekannt als Veranstalter des Maschseefests und des Internationalen Feuerwerkswettbewerbs Herrenhausen. Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der HVG: "Glitterbox ist ein internationales Brand in der Nightlife Szene. Wir freuen uns, dass wir mit der Unterstützung von Mousse T. dieses Event-Highlight nach Hannover bringen können. Im letzten Jahr haben mehr als 150.000 Menschen zum Sound der Glitterbox getanzt." Bereits beim Berlin Travel Festival im März, einem neuen und zukunftsweisenden Reise-Festival in der Arena Kreuzberg, war die Glitterbox neben der Leinewelle das Top-Thema auf dem jungen "Hannover Living" Messeauftritt.



Die Glitterbox erzeugt mit einem Soundtrack aus Nu-Disco, klassischem House und frischen Vokalklängen eine aufrichtige Partyatmosphäre, die alle auf der Tanzfläche vereint: Unter dutzenden Diskokugeln und mit beindruckenden, erhebenden Konfetti-Momenten entsteht ein elektrisierendes Ambiete. Begleitet von aufgestylten Dragqueens, die extra aus London anreisen, Tänzern und jeder Menge Showeinlagen, werden House-Music und Disco-Sounds von den Top-Stars der Szene serviert. In Hannover sorgen Purple Disco Machine, Mousse T. und The Shapeshifters für den passenden Sound. Dazu Mousse T.: "Ich freue mich sehr, dass wir die prestigeträchtige Veranstaltung Glitterbox nach Hannover holen konnten und dadurch für die gesamte Club- und Entertainmentlandschaft in Deutschland eine Benchmark setzen können."



Die Location - der Kuppelsaal



In Hannover trifft die Glitterbox, als wahrhaftige Disco des 21. Jahr-hunderts, auf eine Location aus dem Jahr 1914. Als Mittelpunkt des Hannover Congress Centrums, in der Dimension des Pantheons in Rom erbaut, bildet der Kuppelsaal für die Glitterbox einen einmaligen, spektakulären Rahmen auf ihrer "Work Your Body Tour". Das ist High-Class-Entertainment in Deutschlands größtem, klassischem Konzertsaal.



"Das HCC freut sich ganz besonders auf diesen einzigartigen Event im Kuppelsaal. Seit der Renovierung des Kuppelsaals hat sich die Intensität der Belegungen für Konzerte und Events deutlich gesteigert. Die Glitterbox ist ein absolut außergewöhnliches Format, das jetzt dazu kommt. Sowohl die Internationalität und das für das HCC eher ungewohnte Publikum der Veranstaltung als auch der Bezug zu Hannover als Musik- und Konzertstadt durch das Engagement von Mousse T. werden bestimmt einen außergewöhnlichen Höhepunkt im Kalender 2019 des HCC als auch in Hannover insgesamt schaffen. Und das will im Konzertjahr 2019 etwas heißen. Glückwunsch und Respekt an die HVG für den Mut, diese Veranstaltung für Hannover zu sichern und sie als Veranstalter durchzuführen. Wir sind nicht nur gerne die Bühne, sondern auch überzeugter Unterstützer für eine tolle Idee und eine Riesenparty im Kuppelsaal", so HCC-Direktor Joachim König.



Express yourself: Die Glitterbox begeistert Partygänger jeder Couleur. Zahlreiche Promis, Schauspieler, Literaten und Künstler zieht sie magisch an, auch in der Gay-Szene genießt sie eine hohe Aufmerksamkeit. Damit steht in Hannovers Veranstaltungskalender ein weiteres Highlight, um sich als international interessanter Wohn- und Studienort zu präsentieren.



Kurztrip Glitterbox



Das Erlebnispaket beinhaltet neben einer Eintrittskarte für die Glitterbox eine Übernachtung in unmittelbarer Nähe zur Location mit Late Check-out und inklusive Nutzung des Wellness-Bereichs. Das Erlebnispaket kostet 95 EUR pro Person im Doppelzimmer und ist online buchbar: www.visit-hannover.com/glitterbox



Alle Infos unter: www.visit-hannover.com/glitterbox



