EXCHANGE NOTICE 4 APRIL 2019 SHARES LIQUIDITY PROVIDING FOR THE AALLON GROUP OYJ'S SHARE STARTS The market making agreement between Aallon Group Oyj and Lago Kapital Oy meets the requirements set for the liquidity providing at Nasdaq Helsinki. The liquidity providing relates to the share of Aallon Group Oyj as of April 8, 2019. Company name: Aallon Group Oyj Trading code: AALLON Issuer code: AALLON ISIN code: FI4000369608 Orderbook id: 171079 Liquidity Provider (LP): Lago Kapital Oy Providing starts: 8 April 2019 Nasdaq Helsinki Global Listing Services TIEDOTE 4.4.2019 OSAKKEET MARKKINATAKAUS (LIQUIDITY PROVIDING) AALLON GROUP OYJ:N OSAKKEELLE ALKAA Aallon Group Oyj:n ja Lago Kapital Oy:n välinen markkinatakaussopimus täyttää Nasdaq Helsingin markkinatakausohjeen (liquidity providing) vaatimukset. Markkinatakaus koskee Aallon Group Oyj:n osaketta 8.4.2019 alkaen. Yhtiön nimi: Aallon Group Oyj Kaupankäyntitunnus: AALLON Liikkeeseenlaskijatunnus: AALLON ISIN-koodi: FI4000369608 Orderbook id: 171079 Markkinatakaaja (LP): Lago Kapital Oy Markkinatakaus alkaa: 8.4.2019 Nasdaq Helsinki Global Listing Services