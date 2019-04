Die starke Wochenpeformance des DAX setzt sich auch am Donnerstag fort. Trotz schwacher Industriedaten in Deutschland hat der Leitindex am Nachmittag die wichtige 12.000-Punkte-Marke geknackt. Positive Zahlen vom US-Arbeitsmarkt und die anhaltende Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt überwiegen.

