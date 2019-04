Berlin (ots) -



Leafly.de ist mit knapp 300.000 Zugriffen im Monat das führende Wissensportal zum Thema Cannabis als Medizin im deutschsprachigen Raum. Nun wurde ein neues Gütesiegel entwickelt: das Leafly CBD Gütesiegel. Dieses soll den Verbrauchern die Möglichkeit geben, qualitativ hochwertige CBD-Produkte schnell zu identifizieren, um so einen besseren Überblick über den Markt und die Produktvielfalt bekommen.



Die Verwendung von Hanf aus kommerziellem Anbau von EU-zertifiziertem, THC-armen Saatgut findet in der Gesellschaft immer breitere Akzeptanz: Vor allem Hanföle und andere verarbeitete Produkte sind vermehrt im deutschen Handel und den Apotheken zu finden. Die Inhaltsstoffe und Verarbeitungsweisen unterscheiden sich jedoch stark. Verbrauchern fehlte bis jetzt eine unabhängige Entscheidungshilfe für die Auswahl des für sie richtigen Produktes. Das Leafly CBD Gütesiegel will hier zur Aufklärung beitragen.



"Der Markt wird überflutet mit Produkten geringerer Qualität. Diese werden zum Teil aus synthetischen CBD-Kristallen, vor allem aus dem asiatischen Raum, hergestellt. Dadurch sind die Herstellungskosten deutlich günstiger und somit auch der Verkaufspreis. Von Verbrauchern kann jedoch kaum ein Unterschied zu qualitativ hochwertigen Vollspektrumprodukten erkannt werden, wenn sie diese Produkte im Handel sehen. Daher haben wir uns entschieden, ein CBD Gütesiegel zu entwickeln. Dieses soll den Verbrauchern die Möglichkeit geben, schnell und übersichtlich qualitativ hochwertige Produkte zu identifizieren. Mit QSI haben wir einen Laborpartner gefunden, der die Genehmigung für die Analyse durch die Bundesopiumstelle des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte hat und über mehrjährige Erfahrung bei der Analyse von Medizinal-Cannabis und Hanfprodukten verfügt", erklärt Simone Chrysanthou, Ansprechpartnerin für das Leafly CBD Gütesiegel.



Produkte, die das Leafly CBD Gütesiegel nutzen möchten, müssen die Bedingungen des Gütesiegelprüfkonzepts erfüllen. Dieses umfasst die Parameter: Pestizid-Rückstände, Schwermetalle, mikrobiologische Verunreinigungen, Terpene sowie die THC und CBD-Gehaltsbestimmung. Unternehmen, die ihre Produkte zertifizieren lassen, dürfen das Leafly CBD Gütesiegel in ihren Online-Shops, ihrer Werbung und auf den Verpackungen benutzen.



"Für Leafly.de ist das CBD Gütesiegel ein wichtiger Aspekt, um unsere Kompetenz als vertrauenswürdige Quelle auszubauen und unsere Nutzer bei ihrer Produktwahl im Alltag zu unterstützen. Durch das neutrale und unabhängige Prüfinstitut QSI stellen wir sicher, dass die zertifizierten Produkte unseren hohen qualitativen Ansprüchen entsprechen", erklärt Sandrina Koemm-Benson, Chefredakteurin von Leafly.de.



Mehr zum Leafly CBD Gütesiegel unter www.leafly.de.



Pressekontakt: know:bodies Prof. Astrid Nelke T: +49 (0)30 703 74 12 M: +49 (0)177 703 74 12 nelke@knowbodies.de presse@leafly.de