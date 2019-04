München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Erkältungsmittel unterscheiden sich aus Anwendersicht deutlich hinsichtlich Wirksamkeit und Nebenwirkungen, dagegen werden Preis und Anwendbarkeit durchwegs nicht kritisiert. Die Consline AG hat für ihren neuen Quality Experience Index QXI die zehn in einschlägigen Internetforen meistdiskutierten OTC Erkältungsmittel hinsichtlich Anwendererfahrungen zu Wirksamkeit, Nebenwirkungen, Anwendbarkeit, Preis und Weiterempfehlung ausgewertet.



Bei der Wirksamkeit liegen Wick MediNait und Aspirin Complex auf den vorderen Rängen, aber bei den Nebenwirkungen schneidet Wick MediNait schlecht ab. Aspirin Complex überzeugt die Anwender hingegen bei allen Kriterien. Meditonsin, Prospan und Dobendan überzeugen durch sehr geringe Nebenwirkungen, allerdings in Verbindung mit einer nur mäßigen Wirksamkeit.



Für die Vermarktung überaus interessant ist die Erkenntnis, dass bei keinem der Top 10 Erkältungsmittel der Preis kritisiert wird. Ebenso zeigen sich bei allen Produkten keine Schwächen in der Anwendung.



Die Consline AG (www.consline.com) ist seit fast 20 Jahren als Pionier im Bereich Customer Voice Monitoring zur Verbesserung von Produkten und Serviceleistungen tätig. Obwohl im Internet zahlreiche Bewertungen, z.B. in Online-Shops, zu finden sind, fehlt bislang insbesondere für anspruchsvolle Produkte eine differenzierte und aussagekräftige Qualitätsmessung aus Sicht der Nutzer. Consline schließt diese Lücke mit dem neuen QXI, der demnächst auch auf andere Pharmaprodukte und weitere Branchen ausgeweitet wird.



Der QXI hat eine Skalierung von 0 (alle Aussagen negativ) bis 100 (keine Aussage negativ). Für den aktuellen QXI Erkältungsmittel wurden insgesamt 1.737 Aussagen im Zeitraum Januar bis Dezember 2018 in deutschen Onlinequellen ausgewertet.



OTS: Consline AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28739 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28739.rss2



Pressekontakt: Dr. Dirk Schachtner Consline AG Leonrodstr. 68 80636 München Tel.: +49 89 3063650 contact@consline.com www.consline.com