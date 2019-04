Köln (ots) - Der deutsche Satirepreis - PRIX PANTHEON 2019 - wurde am 2. und 3. April zum 25. Mal im Bonner Pantheon Theater vergeben. Zehn nominierte Bühnenkünstler sind bei dem diesjährigen Kabarett- und Comedy-Wettkampf angetreten. Das WDR Fernsehen und WDR 5 senden das Halbfinale und Finale mit Sonderpreisträger Olli Dittrich jeweils am Freitag (5.4.) und Samstag (6.4.). Moderiert wird die Veranstaltung von Tobias Mann.



Der Ehrenpreis in der Kategorie "Reif und Bekloppt" wurde an den Schauspieler, Komiker, Komponist und Musiker Olli Dittrich verliehen. In der Jurybegründung heißt es: "Olli Dittrich ist einer der innovativsten Komiker seiner Generation: ein Künstler auf vielen Gebieten, ob Fernsehen oder Bühne, vor allem aber ein Wunder der Wandlungsfähigkeit. Bei ihm trifft die Lust an der Improvisation auf leidenschaftlichen Perfektionismus. In seinen virtuosen Persiflagen und Parodien erforscht er die menschliche Natur - jenseits politischer Schablonen und mit einem untrüglichen Instinkt für die Komik."



Ob den arbeitslosen, biertrinkenden "Dittsche" im Bademantel an der Imbisstheke, den Beckenbauer-Doppelgänger "Schorsch Aigner" oder die fiktive Schauspielerin und Sängerin Trixie Dörfel: Olli Dittrich hat in zahlreichen WDR-Auftragsproduktionen eine Vielzahl von legendären Kunstfiguren erschaffen und verkörpert - seine Handschrift, Präzision und unnachahmlicher Witz sind unverwechselbar.



Der Jurypreis in der Kategorie "Frühreif und Verdorben" geht an Liedermacher Lennart Schilgen. Die fünfköpfige Fachjury unter Vorsitz der Jurypräsidentin Susanne Pätzold begründete die Preisvergabe wie folgt: "Lennart Schilgen zeigt uns, wie leise man schreien und wie eindrücklich man flüstern kann. In kunstvoll gebauten Liedern präsentiert er seine ebenso kunstvoll gebauten Verse. Mit fragendem Blick, als wäre er über der Welt, die er besingt, selbst erstaunt, zeigt er uns mit wunderbarer Präzision, was Jäger und Reh unterscheidet und wie tief das Gefühl bei der Suche nach einem Kaugummipapier sein kann. Mit kleinen Beobachtungen zu großen Gefühlen berührt, belustigt und beseelt er sein Publikum."



Martin Frank ist Preisträger in der Kategorie "Beklatscht & Ausgebuht" 2019. Die Live-Zuschauer machten den unwiderstehlichen Unterhalter, frechen Kabarettisten und bodenständigen Hoferben aus Bayern zum 25. Prix Pantheon-Publikumspreisträger.



Das Pantheon-Theater vergibt den Prix Pantheon seit 1995. Er ist einer der renommiertesten Satirepreise im deutschsprachigen Raum und relevanter Gradmesser der gesamten Kleinkunstszene. Für die Preisträger in den beiden Nachwuchskategorien gilt er als veritable Karriere-Startrampe.



Das WDR Fernsehen sendet das Halbfinale am Freitag, 5.4. um 23:30 Uhr und das Finale mit Sonderpreisträger Olli Dittrich am Samstag, 6.4. um 22:45 Uhr. WDR 5 sendet das Halbfinale des Prix Pantheon am 5.4. um 21:05 Uhr; und am 6.4. um 15:04 Uhr das Finale in der "Unterhaltung am Wochenende".



Neben Sonderpreisträger Olli Dittrich und den nominierten, allesamt vielversprechenden Nachwuchskünstlern waren beim Finale des diesjährigen Prix Pantheon auch Auftritte von Dietmar Wischmeyer, Rainald Grebe - übrigens im Jahre 2003 Prix Pantheon-Nachwuchspreisträger -, und Torsten Sträter (Prix-Pantheon-Publikumspreisträger 2013) zu erleben.



