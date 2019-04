Die Achterbahnfahrt der Tesla-Aktien geht in die nächste Runde: Der jüngsten Erholung der Papiere des US-Elektroautobauers seit Ende März folgte am Donnerstag ein Kursrutsch. Weil die Auslieferungszahlen für das erste Quartal enttäuscht hatten, sackten die Anteilscheine an der Technologiebörse Nasdaq um fast neun Prozent ab. Sie lagen damit weit...

Den vollständigen Artikel lesen ...