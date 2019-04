Hongkong (ots/PRNewswire) - Richard Yu, CEO der Huawei Consumer BG, hat die neuen strategischen Ziele des Unternehmens über sein offizielles Sina Weibo-Nutzerkonto bekannt gegeben:



1. Huawei wird sich als weltweit größter Smartphone-Hersteller positionieren 2. HONOR wird zum zweitgrößten Smartphone-Hersteller in China und zum viertgrößten Smartphone-Hersteller der Welt aufsteigen 3. Das Unternehmen wird HONOR bei der Entwicklung von Spitzenprodukten unterstützen und seine Investitionen in Technologieinnovationen, Kanalvertrieb und Einzelhandelsstrategien unter Beibehaltung einer klaren Zwei-Marken-Strategie für HONOR und Huawei fortsetzen. Die beiden Marken werden ihre zukunftsorientierte und vorausschauende Mentalität pflegen und dazu beitragen, eine intelligente, vollständig vernetzte Welt zu schaffen.



Richard Yu glaubt, dass die "Huawei Consumer BG in eine völlig neue Phase eingetreten ist", und dass "Huawei und HONOR in diesem Jahr voraussichtlich zu den größten Smartphone-Herstellern der Welt werden".



Die neuen Zielvorgaben gelten nun, nachdem das Unternehmen alle der sieben von Richard Yu im Jahr 2012 festgelegten strategischen Ziele erreicht hat, nämlich:



1. Transformation vom ODM mit nach Vorgaben der Netzbetreiber angepasster Non-Branded-Fertigung hin zu einer unabhängigen OEM-Marke 2. Upgrade von Low-End auf Mid- bis High-End Smart Terminals 3. Ausstieg aus dem Segment Ultra-Low-End Feature Phones mit hohem Umsatzvolumen, aber niedrigem Gewinn 4. Einbindung von HiSilicon Quad-Core-Prozessor und Balong-Chip 5. Aufbau des E-Commerce-Geschäfts 6. Design der Benutzeroberfläche Emotion UI 7. Positionierung als Top-Performer in der globalen Hardwareindustrie



Huaweis Consumer Business ist mit einem Plus von 48,4% Spitzenreiter beim Unternehmensumsatz und übertrifft damit das Carrier Network-Geschäft von Huawei. Im vergangenen Jahr erzielte Huawei mit seinem Verbrauchergeschäft einen Ertrag von 348,9 Milliarden RMB, was einer Steigerung von 45,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht und den größten Anteil am Umsatz des Unternehmens ausmacht.



HONOR hat seine führende Position mit starkem Wachstum gefestigt und trotzt damit dem globalen konjunkturellen Branchenabschwung. Laut IDC verzeichnete der Smartphone-Markt global in den ersten drei Quartalen 2018 einen Lieferrückgang um 3,1% gegenüber dem Vorjahr, HONOR jedoch konnte sich mit einer Steigerung von 27,1% gegen diesen Trend behaupten, und 2018 außerdem den internationalen Absatz auf über 170% im Vorjahresvergleich (YoY) steigern. HONOR belegt Platz 2 im weltweiten Online-Umsatz mit einem Plus von 29,4% im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr [Quelle: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 2018].



HONOR hat diesjährig eine Reihe neuer Technologien auf den Markt gebracht, die die Vorreiterrolle der Marke in der Branche aufzeigen, darunter:



- 3D TOF: Das HONOR View20 ist mit einem TOF (Time of Flight) 3D-Sensor im rückwärtigen Kamerasystem ausgerüstet. Der neue Tiefensensor, der Distanzmessung, Skeletal Tracking und Bewegungserkennung in Echtzeit ermöglicht, macht das HONOR View20 zu einem bemerkenswert schlanken 3D-Transformer mit Funktionen wie 3D Motion-Controlled Gaming, 3D Shaping und Magic AR. - "All-View"-Display: Das HONOR View20 verfügt über ein 6,4-Zoll 2310p x 1080p Display mit 398 PPI. Das neue "All-View"-Display trumpft mit einem innovativen Kameradesign auf und verzichtet auf den Notch, der üblicherweise recht viel Platz auf der Frontseite belegt. Die Kamera ist stattdessen durch ein nur 4,5mm kleines Loch im Display selbst verborgen. Damit bietet das HONOR View20 ein beeindruckendes Seherlebnis mit einer außerordentlichen "Screen-to-Body-Ratio" von 91,8%. Das 19.5:9 Wide Screen-Format des HONOR View20 kommt außerdem nahe an das im Kino übliche Seitenverhältnis heran und sorgt für ein immersives Filmerlebnis. - 5G: Huawei und HONOR waren intensiv an allen drei Ebenen des Netzausbaus beteiligt, von 3G auf 4G, und nun 5G: die erste Ebene umfasst die Impulsgeber für Standards und Ursprungspatente; die zweite jene, die Lösungen bereitstellen und verifizieren, die der Weiterentwicklung der Netze dienen; die dritte Ebene umfasst Smartphone-Marken mit Bezug zu 5G-Lösungsanbietern sowie die Produzenten von 5G-Applikationsdiensten, die alle Arten von Apps erstellen. HONOR verfügt über einen Vorsprung bei der taktischen Planung von 5G-fähigen Geräten und Tarifen und wird sein erstes 5G-Mobilteleon noch in diesem Jahr auf den Markt bringen, wie George Zhao, President von HONOR, auf dem Mobile World Congress 2019 erklärte.



"HONOR steht kurz vor einem weiteren Durchbruch und es gibt keinen Grund, jetzt das Tempo zu drosseln. Wenn es hart auf hart kommt, zeigt sich, wer der Beste ist. Wir sehen jeden Tag als Chance an, unseren Fans noch mehr fürs Geld zu bieten. HONORs Zeit ist gekommen - für uns geht jetzt erst richtig los", erläutert George Zhao.



Informationen zu HONOR



HONOR ist eine führende E-Marke für Smartphones. Die Marke soll die Anforderungen der Digital Natives erfüllen und bietet internetoptimierte Produkte mit erstklassiger Benutzererfahrung, die zu Aktivitäten inspirieren, Kreativität fördern und den jungen Menschen ermöglichen, ihre Träume zu erfüllen. Dazu präsentiert sich HONOR mit einem außergewöhnlichen Konzept: Das Unternehmen beweist den Mut, neue Wege zu gehen und alles Nötige zu unternehmen, um seine Kunden mit den neuesten Technologien und Innovationen zu versorgen.



Besuchen Sie uns online auf der HONOR-Website unter www.hihonor.com, oder folgen Sie uns auf:



https://www.facebook.com/honorglobal/ https://twitter.com/honorglobal https://www.instagram.com/honorglobal/ https://www.youtube.com/c/honorofficial/



OTS: honor newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118003 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118003.rss2



Pressekontakt: Frankie Lau Burson Cohn & Wolfe Hong Kong +852-2963-5690 +852-9137-1748