New York (ots/PRNewswire) - Mit der allmählichen Verbreitung der drahtlosen Ladetechnologie geht die Branche dazu über, sie in Unternehmen und für Privatanwender zu integrieren. Als branchenführendes Unternehmen ist MiLi bestrebt, die Standardlösungen mit der Einführung von Furniture Mate und den Table Mate für drahtloses Laden neu zu definieren.



MiLi Furniture Mate | 'Die Möbel der Zukunft mit integriertem drahtlosem Schnellladegerät'



Der Furniture Mate ist ein drahtloses Lademodul, das mithilfe der elektromagnetischen Induktionstechnologie ein einzigartiges und komfortables Schnellladeerlebnis (bis zu 10 W) für Möbel ermöglicht. Das plattformübergreifende MiLi-Design integriert die eingebaute, drahtlose Ladefunktionalität in eine Reihe von verschiedenen Einrichtungsarten mit beliebiger Anpassung. Der Furniture Mate ist außerdem mit Kabel-Ladefunktionen und einer standardmäßigen USB-Schnittstelle ausgestattet, um die Anforderungen vieler verschiedener mobiler und tragbarer Geräte zu erfüllen.



MiLi Table Mate | 'Das drahtlose Ladegerät unter Ihrem Tisch'



MiLi ist sehr stolz darauf, den Table Mate zu präsentieren. Dieser drahtlose Ladesender ist so konzipiert, dass er unter jeder nichtmetallischen Oberfläche unter Verwendung eines wiederverwendbaren Klebematerials angebracht werden kann, ohne zusätzliche Modifikationen an den jeweiligen Möbelstücken vornehmen zu müssen. Der Sender ist nicht fest mit dem Tisch verbunden und kann bei Bedarf verschoben und wieder angebracht werden.



Dank der Magnetresonanz-Technologie zum drahtlosen Aufladen eines Telefons und mit bis zu 5 W Leistung im Abstand von 35 mm verfügt der MiLi Table Mate über eine drahtlose Qi-Ladekapazität, die alle drahtlosen Ladestandards für über 100 Qi-kompatible Smartphones erfüllt.



Weitere Informationen zu den drahtlosen Ladelösungen von MiLi erhalten Sie an unserem Stand T-415&417, 6.-10. April 2019, High Point Market, in High Point, North Carolina.



