Espelkamp/Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Großer Auftritt mit Besuchern, Fans und Mitarbeitenden auf der HANNOVER MESSE / Trikot mit Unterschriften aller Nationalspieler für Philip Harting



Dem Handballsport ist HARTING seit vielen Jahren eng verbunden. Die Technologiegruppe unterstützt als Hauptsponsor den Bundesligisten GWD Minden, wurde 2017 Premium-Partner des Deutschen Handball-Bundes (DHB), fördert die Nationalmannschaft und die Nachwuchsteams des DHB. Dafür dankte Bundestrainer Christian Prokop dem Unternehmen nun bei einem Besuch auf der HANNOVER MESSE.



Auf dem Messestand wurden der Coach, Jörg Westheider, Leiter der Handball Marketing GmbH des DHB, sowie Marian Michalczik, Rückraumspieler von GWD Minden und Nationalspieler, vom Vorstandsvorsitzenden Philip Harting begrüßt. Harting erinnerte an den begeisternden Auftritt der Handballer bei der Weltmeisterschaft zu Beginn dieses Jahres. Auch wenn es zu einer Medaille nicht gereicht habe, zähle die Mannschaft, die bei der WM Hosen mit dem HARTING Logo trug, zweifellos weltweit zu den Besten.



Daran habe Christian Prokop großen Anteil. Der 40-Jährige, von 2001 bis 2003 Spieler bei GWD Minden, übernahm sein Amt Mitte 2017. Unter seiner Leitung habe die Mannschaft wieder die Herzen der Handballfans erobert und diesen Sport in Deutschland noch populärer gemacht, so Philip Harting. Prokop überraschte den Vorstandsvorsitzenden des Familienunternehmens mit einem besonderen Geschenk. Er überreichte ein Trikot mit den Unterschriften aller Handball-Nationalspieler.



Anschließend standen Christian Prokop und Marian Michalczik, der im Juni 2017 in der Nationalmannschaft debütierte, den Messebesuchern, Fans und HARTING Mitarbeitenden Rede und Antwort. Der Bundestrainer und Marketing-Chef Jörg Westheider zeigten sich bei einem Rundgang über den HARTING Stand beeindruckt von dem Unternehmen, seinen innovativen technologischen Produkten und Lösungen für vielfältigste Anwendungen.



Über HARTING:



Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern Data, Signal und Power mit 13 Produktionsstätten und Niederlassungen in 44 Ländern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen für den Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotiven und industriellen Serieneinsatz, Ladeequipment für Elektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungen u. a. in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik und im Bereich Transportation her. Rund 5.000 Mitarbeitende erwirtschafteten 2017/18 einen Umsatz von 762 Mio. Euro.



Kontakt:



OTS: HARTING Stiftung & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120318 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120318.rss2



Pressekontakt: HARTING Stiftung & Co. KG Detlef Sieverdingbeck Zentralbereichsleiter Publizistik und Kommunikation Marienwerderstr. 3 32339 Espelkamp



Tel.: 05772 47-244 Fax: 05772 47-400 Detlef.Sieverdingbeck@HARTING.com Weitere Informationen: www.HARTING.com