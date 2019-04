EMX Royalty konnte sein Gold Line Projekts in Mittelschweden an Gold Line Resources verkaufen. Dafür erhält man Royalties sowie eine Beteiligung am Unternehmen.

EMX Royalty (1,52 CAD | 1,02 Euro; CA26873J1075), der auf Royalties und Beteiligungen spezialisierte Konzern, erhält gemäß der Vereinbarung mit Gold Line Resources eine NSR-Lizenzgebühr von 3 Prozent auf die 13 Konzessionsgebiete sowie eine Beteiligung von 9,9 Prozent am Aktienkapital des Käufers. Die Gebiete in der Bergbauregion Skellefteå bestehen aus Explorationszielen im Frühstadium sowie fortgeschrittenen Projekten.

Die Vereinbarung im Überblick

Genau zur richtigen Zeit, bevor sich die Aufmerksamkeit der Branche auf diesen Teil Schwedens so richtig konzentrierte, hat sich EMX Royalty in den Jahren 2016 und 2017 seinen Grundbesitz aufgebaut (fast 55.000 Hektar Land), Explorationsziele identifiziert und historische Daten ausgewertet. Denn bereits in den 1980er Jahren wurde hier Exploration betrieben. Gold Line Resources wird nun die Liegenschaften weiter entwickeln.

EMX wird zum Großaktionär

Für die Übertragung der 13 Konzessionsgebiete wird EMX ...

