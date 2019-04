Philadelphia (ots/PRNewswire) - Die VSBLTY Groupe Technologies Corp (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) gibt heute die Gründung einer Allianz mit der Muller Group International (MGI) bekannt, um gemeinsam mit weiteren Partnerunternehmen von MGI umfassende, einsatzbereite Sicherheitslösungen für Firmen, Behörden, Veranstaltungsorte für Unterhaltung und Sport sowie Schulen anzubieten.



MGI wurde von Jeffrey S. Muller gegründet, der zuvor FBI Supervisory Special Agent war, und jetzt Präsident und CEO des Unternehmens ist. MGI hat seinen Hauptsitz in Washington (DC), ist in mehr als 25 Ländern tätig und nutzt innovative Technik, um Firmen und Behörden vor Bedrohungen im Internet und Angriffen mit alternativen Waffen zu schützen.



VSBLTY ist ein führendes Einzelhandelssoftware- und Technologieunternehmen, das Gesichtserkennung und Feststellung von Waffen mit Hilfe von maschinellem Lernen und maschineller Bildgebung anbietet. Sein gesetzlich geschütztes Produkt VSBLTY Vector kann allein oder in Verbindung mit jeder Form digitaler Beschilderung genutzt werden, um Zonensicherheit bereitzustellen. Dies geschieht durch Ausschau nach Personen von Interesse und Personen, die in böswilliger Absicht Waffen tragen.



MGI und VSBLTY haben sich kürzlich als Technikpartner zusammengetan, um für ein Unternehmen der Fortune 50 auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas den Sicherheitsdienst bereitzustellen, sagte Jeffrey S. Muller. "Mit Hilfe der modernen Software von VSBLTY für Gesichtserkennung und Feststellung von Waffen konnten wir im Lauf der fünftägigen Veranstaltung Zonensicherheit für ein großes internationales Unternehmen bereitstellen", erklärte Jeffrey S. Muller. Es wurde eine lokale Datenbank mehrerer hundert bekannter Personen geschaffen, die für den Kunden, dessen Bestände und Marke eine aktive Bedrohung darstellen, sagte er. Jeffrey S. Muller setzte hinzu: "MGI und VSBLTY haben mehr als ein Dutzend verdeckte Kameras eingesetzt und mit dem Sicherheitsteam des Kunden zusammengearbeitet. Wir haben Live-Fotos bereitgestellt, mittels derer ein Sichtvergleich mit Fotos aus der Datenbank erfolgte, um festzustellen, ob eine Person eine aktive Bedrohung darstellt."



Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY, sagte: "Weltweit werden mehr und mehr sogenannte Soft Targets angegriffen. Deswegen wird praktisch überall mehr Sicherheit benötigt. In den meisten Fällen liefern unsere Kameras in Gesichtshöhe bessere Gesichtserkennung als CCTV-Kameras von oben und ermöglichen eine schnellere und professionellere Reaktion der Security auf Bedrohungen. Durch die Partnerschaft mit MGI bringen wir die Fähigkeit voran, Sicherheitsdienste dort anzubieten, wo sie zuvor nicht verfügbar waren, was immer wichtiger wird".



Jeffrey S. Muller betonte, dass Unternehmen, wie auch Veranstaltungsorte für Sport und Unterhaltung und sogar Schulen sich nicht mehr länger auf die Troika on Wächtern, Absperrungen und Waffen verlassen könnten, um für Sicherheit zu sorgen oder Risiken zu minimieren. Er erklärte: "Um Cyberattacken und physischen Angriffen einen Schritt voraus zu sein, müssen wir uns mehr und mehr auf innovative Technik verlassen."



Pressekontakt: Linda Rosanio, 609-472-0877 lrosanio@vsblty.net Informationen zu VSBLTY (www.vsblty.net) VSBLTY (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) hat seinen Hauptsitz in Philadelphia und ist weltweit führend im Bereich Proactive Digital Display. Diese Technik ist eine Umwälzung in Räumen in Einzelhandel und Öffentlichkeit sowie bei ortsbasierten Mediennetzen mit SaaS-basierter Publikumsmessungs- und Sicherheitssoftware, die sich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zunutze macht. Informationen zur Muller Group International (www.MullerGroupInternational.com) MGI steht Behörden, Firmen sowie nationalen und internationalen Organisationen aller Größen zur Seite, die im Umfeld internationaler Sicherheit, das immer risikoreicher wird, neue und kommende Herausforderungen meistern müssen. MGI wird von Jeffrey Muller geführt, der zuvor Offizier bei den Streitkräften und 21 Jahre lang als Supervisory Special Agent des FBI tätig war. Beim FBI war er einer der Gründer des Direktorats für Massenvernichtungswaffen und er war Gründer des Direktorats für ABC-Schutz bei INTERPOL. MGI stellt Lehrpläne und Schulungen, Training, Ausbau von Kapazitäten, Strukturierung nationaler Richtlinien und Pläne, Einstufungen der Verletzlichkeit von Bereichen und Einrichtungen sowie Prüfungen von Gesetzgebungen zur Verfügung, wie auch Anleitung für die Reaktion auf und Aufklärung von Vorfällen, welche die Sicherheit von Unternehmen oder Nationen gefährden könnten. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817114/VSBLTY_Logo.jpg