Halle (ots) - "Winnti" beweist: Jedes Unternehmen muss jederzeit mit einem Cyberangriff rechnen und sich ausreichend davor schützen - koste es, was es wolle. Das allerdings passiert viel zu selten. Selbst Großkonzerne laden fahrlässig dazu ein, von Hackern ausgeforscht zu werden. Wer seinen wertvollsten Rohstoff - Patente, Ideen, Baupläne - nicht ausreichend vor fremden Blicken schützt, wird schon in Kürze bedeutungslos werden.



