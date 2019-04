Mannheimer Morgen zur Konjunktur in Deutschland Überschrift: Jetzt aber, Herr Minister! Konjunkturforscher haben in diesen Tagen einen besonders schweren Stand. Angesichts der vielen Unwägbarkeiten muten die wissenschaftlichen Prognosen der Ökonomen wie ein Blick in die Glaskugel an. Dabei ist die Lage in Deutschland noch vergleichsweise komfortabel. Dank des Beschäftigungsbooms funktioniert wenigstens der private Konsum vortrefflich. Die Binnenwirtschaft hält die deutsche Konjunktur am Laufen. Freilich ist Deutschland auch eine große Exportnation. Der Wohlstand hierzulande basiert in hohem Maße auf den internationalen Marktanteilen hiesiger Unternehmen. Doch die Politik tut deutlich zu wenig, um sie zu stärken. Es spricht jedenfalls Bände, wenn die Konjunkturforscher die Bundesregierung ermahnen, die Rahmenbedingungen für Betriebe zu verbessern - und der Bundeswirtschaftsminister ihnen postwendend beipflichtet. So, als gehöre er nicht dieser Bundesregierung an. Peter Altmaier muss endlich mehr gestalten, anstatt nur zu verwalten. Warum prescht Altmaier nicht mit einem Vorschlag für eine umfassende Unternehmenssteuerreform vor? Notwendig wäre sie allemal. Denn gerade hier drohen deutsche Unternehmen wichtige Vorteile im internationalen Wettbewerb einzubüßen. Und sage niemand, es sei kein Geld dafür da. Der Staat sitzt immer noch auf Milliardenüberschüssen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

