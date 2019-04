FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geschäft des Flugzeugbauers Airbus hat nach einem mauen Jahresauftakt im März kräftig angezogen. Allerdings verbuchte der Boeing-Konkurrent auch weitere Stornierungen. Der Auftragsbestand zum Quartalsende beläuft sich nur noch auf 7.357 Maschinen - zum Jahresende 2018 waren es mit 7.577 Flugzeugen noch 220 mehr.

Im März erhielt Airbus Aufträge für 58 Flugzeug, nachdem der Konzern im Januar eine einzige und im Februar nur vier Bestellungen erhalten hatte.

Im vergangenen Monat wurden zudem 74 Maschinen an 40 Kunden ausgeliefert, darunter auch ein A380, der nur noch bis 2021 produziert wird, an All Nippon Airways.

