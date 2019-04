Mit seiner ikonischen T5 Business Phone Series mit Vollbild-Audio und -Video revolutioniert Yealink die Kommunikation in der Büroumgebung von Unternehmen



Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Yealink startet eine globale Roadshow in 7 Ländern, um seine neue hochmoderne T5 Business Phone Series vorzustellen. Die T5 Business Phone Series bietet eine bahnbrechende IP-Desktop-Telefon-Palette, mit der sich die intelligente Desktop-Zusammenarbeit für Unternehmensbüros leichter als jemals zuvor gestalten lässt.



Der enorme Erfolg von Yealinks T2- und T4-Serie führte dazu, dass es heute den Spitzenplatz bei globalen SIP-Telefonlieferungen belegt. In Anbetracht der sich rasant ändernden Trends in der Geschäftskommunikationsbranche und um den wachsenden Anforderungen seiner Kunden an die Zusammenarbeit gerecht zu werden, hat Yealink die T5 Business Phone Series entwickelt.



Die Serie verfügt über sieben unverwechselbare Handymodelle mit ergonomischem Design, intuitivem Funktionstasten-Layout und intelligenten Funktionen wie dem Yealink Acoustic Shield. Damit bietet die T5 Business Phone Series perfekte Lösungen für die Desktop-Zusammenarbeit für Unternehmen jeder Größe.



Im Zuge der globalen Roadshow wird Yealink die T5 Business Phone Series in den USA, Deutschland, Australien, Kanada, England, Frankreich und den Niederlanden präsentieren.



Laut Leo Huang, Vizepräsident für den Bereich Vertrieb von Yealink, bietet die T5 Business Phone Series eine zukunftssichere Lösung mit den neuesten Funktionen der Spitzentechnologie von Yealink.



Eine vereinheitlichte Kommunikation und Zusammenarbeit sind heute keine Nischenanforderungen mehr - jedes einzelne Unternehmensbüro ist auf sie angewiesen, um in der Branche erfolgreich zu sein. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Unternehmenskommunikation und Zusammenarbeit ist Yealink bestrebt, seinen Kunden weltweit die besten IP-Endpunkte zu bieten, die ein überragendes Nutzererlebnis ermöglichen. So ist Yealink überzeugt, dass die Einführung der T5 Business Phone Series das beste personalisierte Zusammenarbeitserlebnis bieten und die Produktivität und Teamleistung steigern wird.



Mit ihren erweiterten Funktionen ist die T5 Business Phone Series sofort als eine neue Version der beliebten SIP-Telefonserie von Yealink zu erkennen.



- Dank der Acoustic Shield Technology von Yealink zeichnet sich die T5 Business Phone Series durch störungsfreie Sprachklarheit aus, indem sie Hintergrundgeräusche unterdrückt. Damit ist sie ideal für lebhafte Arbeitsbereiche, insbesondere in offenen Großraumbüro-Umgebungen. Dies erhöht die Produktivität von Telekonferenzen erheblich. - Ausgestattet mit einer umfassenden Funktionspalette, einem großen Farb-Touchscreen und intuitivem Tastenlayout ermöglicht die T5 Business Phone Series schnelle Gespräche und Entscheidungen. Insgesamt bedeutet dies mehr Vielseitigkeit für jede Unternehmensumgebung. - Mit einer einstellbaren HD-Kamera bietet die T5 Business Phone Series kostengünstige HD-Videokonferenzlösungen für professionelle Anwender. Das Smart Video Phone VP59 verfügt über eine Full-HD-Kamera mit 1080 p, während das Smart Business Phone T58A HD-Video mit 720 p durch eine optionale Yealink USB-Kamera CAM50 unterstützt. - Dazu ermöglicht die T5 Business Phone Series eine nahtlose Rufumschaltung zwischen Tischtelefon und schnurlosem DECT-Handgerät. Dies bietet grenzenlose Flexibilität und Skalierbarkeit. - Das eingebaute 2.4G/5G WLAN befreit vielbeschäftigte Geschäftsanwender von Standortbeschränkungen. Zusätzlich hilft das eingebaute Bluetooth 4.2 für die Handyverbindung und das drahtlose Headset, die Akkulaufzeit zu verlängern. Diese verbesserten Funktionen erhöhen die Konnektivitätsoptionen am Arbeitsplatz erheblich.



Dazu Frau Lee, Produktdirektorin von Yealink: "Die globale Roadshow von Yealink soll Unternehmen eine einzigartige Plattform bieten, um zu verstehen, wie die T5 Business Phone Series als leistungsstarke Kommunikationslösung zur Verbesserung wichtiger Geschäftsbeziehungen dienen kann."



Informationen zu Yealink:



Yealink (Aktiencode: 300628) wurde 2001 gegründet und ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen zur Unternehmenskommunikation und Zusammenarbeit, der Videokonferenzdienste für Unternehmen weltweit anbietet. Dabei konzentriert sich Yealink auf Forschung und Entwicklung und setzt auch auf Innovation und Kreativität. Mit seinen herausragenden technischen Patenten in den Bereichen Cloud-Computing, Audio-, Video- und Bildverarbeitungstechnologie hat Yealink eine umfassende Lösung für die Zusammenarbeit durch Audio- und Videokonferenzen entwickelt, indem es seine Cloud-Services mit einer Reihe von Endpunktprodukten kombiniert. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen, darunter die USA, Großbritannien und Australien, hat Yealink den größten globalen Marktanteil bei SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2018). Weitere Informationen finden Sie unter: www.yealink.com



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/846758/Yealink_T5_business_ phones.jpg



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/846760/Yealink_T5_Business_ phone_series.jpg



OTS: Yealink newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133912 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133912.rss2



Pressekontakt: Xiao Zheng +86 592 5702000 8800