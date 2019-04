Stuttgart (ots) - So dynamisch junge Großstadtcruiser auf den Werbefotos daherkommen, so problematisch könnten sich die Gefährte in der Realität erweisen. Sowohl den Nutzern selbst, aber auch anderen Verkehrsteilnehmern droht Gefahr. Kinder ab zwölf Jahren könnten zu unerfahren für den Straßenverkehr sein - betagte Fußgänger wiederum zu unbeweglich, um einer Kollision zu entgehen. Radwege sind oft viel zu eng oder im schlechten Zustand, um dies zu verhindern. Tretroller, die Tempo zwölf bis 20 erreichen, sollen sogar dort auf der Fahrbahn bewegt werden dürfen, wo der Radfahrstreifen fehlt - ohne Helmpflicht wohlgemerkt. Da wird es nicht lange dauern, bis der erste tödliche Unfall zu beklagen ist.



OTS: Stuttgarter Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39937 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39937.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Nachrichten Chef vom Dienst Joachim Volk Telefon: 0711 / 7205 - 7110 cvd@stn.zgs.de